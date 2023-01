Máximo Thomsen rompió en llanto al pedirle perdón a la familia de Fernando

Luego de que la presidenta del TOC 1, María Claudia Castro, le consultara a cada uno de ellos si iban a hacer uso de la palabra, todos los imputados se pusieron de pie y pronunciaron un breve discurso.

Thomsen en particular dijo que "pido disculpas a la familia, antes que nada, y a todas las personas afectadas. Nunca pensé que algo así podría llegar a pasar. Se murió un chico de nuestra edad y eso me lastima muchísimo. Me gustaría volver el tiempo atrás y que se pudiera revertir todo esto. Estoy muy arrepentido y siempre vamos a acatar todo lo que decidan".

Al respecto, la madre de Báez Sosa, Graciela, dijo ante los jueces, que "no me conmovió que se pusieran a llorar, porque mataron a mi hijo",

El abogado defensor Hugo Tomei quien solicitó "la absolución" de los acusados por la muerte del estudiante de abogacía Fernando Báez Sosa, admitió la agresión de sus defendidos, pero dijo que "en todo caso, el hecho podría ser encuadrado como agresión en riña (que conlleva una pena de 2 a 6 años) u homicidio simple (8 a 25 años), sin que "se pueda saber nunca quién lo mató".

El veredicto del tribunal se conocerá el 6 de febrero, se informó oficialmente tras ser modificada la fecha original del 31 de enero.