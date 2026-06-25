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25 de junio 2026 - 23:50

Fin de semana con frío moderado y sin lluvias en el AMBA: cuándo vuelve a subir la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un fin de semana estable para el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mañanas frías, tardes más templadas y sin probabilidades de lluvia. El lunes continuará el buen tiempo, con cielo más despejado y temperaturas similares.

Fin de semana estable en el AMBA: El Servicio Meteorológico Nacional anticipa mañanas frías y tardes templadas, sin probabilidades de lluvia, extendiendo el buen tiempo al lunes.

Fin de semana estable en el AMBA: El Servicio Meteorológico Nacional anticipa mañanas frías y tardes templadas, sin probabilidades de lluvia, extendiendo el buen tiempo al lunes.

Foto: Secretaría de Transporte de la Nación

El pronóstico indica que el viernes será la jornada más fresca del período, con una mínima de 5°C y una máxima de 14°C, cielo parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado por la noche. No se esperan precipitaciones y los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

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El sábado presentará un leve aumento de la temperatura, con 7°C de mínima y 17°C de máxima. El cielo se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado durante gran parte del día, sin chances de lluvia y con vientos suaves del sector norte.

Para el domingo, el SMN prevé 9°C de mínima y 14°C de máxima, con nubosidad variable y una baja probabilidad de lluvias, de entre 0% y 10%, tanto durante la madrugada como en la noche. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h hacia el cierre de la jornada, aunque sin un deterioro significativo de las condiciones meteorológicas.

El lunes continuará el tiempo estable en el AMBA. La temperatura oscilará entre 7°C y 12°C, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y despejado hacia la tarde y la noche, consolidando el regreso de las buenas condiciones para el comienzo de la próxima semana.

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