Clima en el AMBA: el miércoles será aún más frío y la mínima bajará a 2 grados

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa otra jornada invernal en la Ciudad y el conurbano bonaerense. No se esperan lluvias y el frío seguirá durante el resto de la semana.

El miércoles será uno de los días más fríos de la semana en el AMBA.

El frío seguirá siendo el protagonista en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este miércoles 24 de junio. De acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima descenderá hasta los 2 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima apenas alcanzará los 11 grados por la tarde.

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La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Las condiciones meteorológicas continuarán influenciadas por una masa de aire polar que se instaló sobre gran parte del país y que mantiene temperaturas muy bajas desde hace varios días. En ese contexto, no se descarta que la sensación térmica se ubique por debajo de los registros oficiales durante la mañana y la noche, especialmente en zonas abiertas y con poca exposición al sol.

Para quienes deban salir temprano de sus hogares, los especialistas recomiendan reforzar el abrigo y extremar los cuidados , sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

El miércoles tendrá una mínima de 2 grados en el AMBA.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Las perspectivas para los próximos días indican que el tiempo estable continuará predominando en la región, sin anuncios de precipitaciones y con temperaturas características del invierno.

Para el jueves se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados, mientras que el viernes los registros oscilarán entre los 4 y los 14 grados. Si bien podrían registrarse variaciones en la nubosidad, no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante el resto de la semana.

De esta manera, el AMBA transitará los últimos días de junio con jornadas frías, cielo variable y sin lluvias a la vista, en un escenario donde el frío continuará siendo el principal protagonista.

Alerta por bajas temperaturas en varias provincias

Mientras el AMBA atraviesa una semana marcada por el aire polar, el SMN mantiene alertas amarillas por temperaturas extremas en distintas regiones del país.

Las advertencias alcanzan sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Misiones, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, donde las bajas temperaturas pueden generar efectos leves a moderados sobre la salud, especialmente en los grupos de riesgo.

Además, distintos reportes meteorológicos anticipan la presencia de neblinas en áreas del norte argentino y nevadas en sectores de Santa Cruz, con acumulados que podrían superar los valores habituales para esta época del año en zonas cordilleranas.