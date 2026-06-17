La UTA amenaza con un paro de colectivos en el AMBA tras la negativa a un aumento salarial + Agregar ámbito en









El martes hubo una reunión paritaria sin acuerdo entre las partes. Los empresarios aseguran que no tiene margen para una actualización paritaria, mientras el sindicato insiste con su reclamo.

Todavía no hay fechas de posibles medidas de fuerza, pero, de tomarse, afectaría el AMBA:

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA) amenazó este miércoles un paro de colectivos en Área Metropolitana de Buenos Aires si las empresas del sector no presentan una propuesta de aumento salarial. El martes hubo una reunión paritaria entre ambas partes del sector pero con resultado negativo. "No pongan en riesgo la paz social y el transporte en el AMBA", advirtió el gremio en un comunicado.

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La UTA advirtió que se encuentran en "un proceso paritario trabado" donde los empresarios incumplen. Estos culpan al Estado por no aumentar los subsidios al sector ni permitirles aumentar los boletos a un monto mayor a la actualización del lunes pasado. Con estos argumentos, los empresarios aseguran que no pueden actualizar los salarios.

Desde el Gobierno no se expresaron públicamente, pero es conocido su intención de reducir los subsidios todo lo posible. Ante esta posición, desde la UTA acusan a los empresarios de no realizar ningún tipo de reclamo para modificar esa situación. "Estos subsidios, son ajenos a los trabajadores, que los defiendan y negocien quienes correspondan. No es nuestro deber como trabajadores, nuestro deber es defender EL SALARIO", afirmaron desde el gremio.

Ante esta situación, la UTA exigió una inmediata recomposición salarial y amenazó con una medida de fuerza si no hay respuestas. "Basta de dilaciones, el desgaste no suma sino resta, la paciencia se convierte en un bien escaso en estos días", advirtieron. Por ahora, no pusieron plazo para decidir un paro en el AMBA. Pero cerraron el comunicado con un mensaje al "Estado que abandona" y la parte empresaria: "Nos queda la lucha".

El último aumento de boleto A partir de este lunes 15 de junio entró en vigencia una nueva actualización de las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida alcanza tanto a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional como a los servicios ferroviarios metropolitanos y forma parte del esquema de incrementos escalonados que la Secretaría de Transporte puso en marcha a mediados de mayo. En trenes, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, no habrá incrementos mañana sino en julio. Cuánto costará el boleto desde este lunes En el caso de los colectivos nacionales, el ajuste será del 2% y alcanzará a las 104 líneas que circulan en el AMBA. De esta manera, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasará de $714 a $728,28 para los usuarios que tengan registrada la tarjeta SUBE. Las nuevas tarifas para colectivos nacionales con SUBE registrada serán las siguientes: De 0 a 3 kilómetros: $728,28.

De 3 a 6 kilómetros: $835,32.

De 6 a 12 kilómetros: $952.

De 12 a 27 kilómetros: $1.075,37.

Más de 27 kilómetros: $1.227,76. Para quienes utilicen una SUBE sin nominalizar, los valores oscilarán entre $1.456,56 y $2.455,52, según la distancia recorrida.

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