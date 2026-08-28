Cada inicio de mes obliga a muchos argentinos a mirar de reojo el calendario de feriados, buscando las fechas que les permitirán descansar más allá de los fines de semana. Lamentablemente, septiembre no llega con novedades de alcance nacional, pero a nivel local el panorama es distinto.
El primer feriado de septiembre 2026: a qué partido de Buenos Aires afecta
El noveno mes del año llegará con una gran novedad para muchos bonaerenses, que podrán iniciarlo con un merecido descanso.
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Una localidad de la provincia de Buenos Aires tendrá por delante una importante celebración, lo que permitirá a varios afortunados gozar de una merecida pausa durante la semana.
Por qué es feriado el 1 de septiembre de 2026
Esta jornada no impactará a nivel nacional y solo tendrá alcance local, más precisamente para algunos vecinos de Buenos Aires. Esto se debe a que Hilario Ascasubi, localidad del partido de Villarino, celebra su aniversario fundacional.
El pueblo, que hoy cuenta con poco más de 4.000 habitantes, tuvo su nacimiento el 1 de septiembre de 1912, a partir de la habilitación de la estación ferroviaria. Su nombre es un homenaje al célebre escritor, periodista y poeta gauchesco argentino Hilario Ascasubi.
Podrán disfrutar de este feriado quienes se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender el beneficio a muchas más personas.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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