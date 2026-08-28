El primer feriado de septiembre 2026: a qué partido de Buenos Aires afecta + Agregar ámbito en









El noveno mes del año llegará con una gran novedad para muchos bonaerenses, que podrán iniciarlo con un merecido descanso.

Septiembre comienza con una sorpresa para varios bonaerenses. Depositphotos

Cada inicio de mes obliga a muchos argentinos a mirar de reojo el calendario de feriados, buscando las fechas que les permitirán descansar más allá de los fines de semana. Lamentablemente, septiembre no llega con novedades de alcance nacional, pero a nivel local el panorama es distinto.

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Una localidad de la provincia de Buenos Aires tendrá por delante una importante celebración, lo que permitirá a varios afortunados gozar de una merecida pausa durante la semana.

Los vecinos de esta localidad bonaerense comenzarán septiembre con una buena noticia. Magnific Por qué es feriado el 1 de septiembre de 2026 Esta jornada no impactará a nivel nacional y solo tendrá alcance local, más precisamente para algunos vecinos de Buenos Aires. Esto se debe a que Hilario Ascasubi, localidad del partido de Villarino, celebra su aniversario fundacional.

El pueblo, que hoy cuenta con poco más de 4.000 habitantes, tuvo su nacimiento el 1 de septiembre de 1912, a partir de la habilitación de la estación ferroviaria. Su nombre es un homenaje al célebre escritor, periodista y poeta gauchesco argentino Hilario Ascasubi.

Podrán disfrutar de este feriado quienes se desempeñan en la actividad pública y los empleados del Banco Provincia. Los trabajadores del sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían optar por adherirse a la jornada y extender el beneficio a muchas más personas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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