La última semana del octavo mes del año llega con un nuevo feriado especial para una localidad bonaerense. Como este año la fecha cae un viernes, algunos trabajadores van a poder disfrutar de un fin de semana de tres días consecutivos sin tener ninguna obligación.
Feriado del 28 de agosto: de qué trata y a qué partido de Buenos Aires afecta
Una celebración histórica va a afectar la actividad pública y bancaria en una zona bonaerense, con festejos que convocan a toda la familia.
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De todas formas, la medida tendrá alcance exclusivamente local y no se va a extender al resto de la provincia. El motivo es el aniversario de una de las jurisdicciones más pobladas del conurbano, que además va a organizar actividades culturales e institucionales para recordar su origen.
A qué se debe el feriado del 28 de agosto de 2026
El viernes 28 de agosto, Merlo va a celebrar el 271° aniversario de su fundación, hecho ocurrido en 1755 por iniciativa de Francisco de Merlo. La fecha recuerda el momento en que el fundador formalizó la creación del pueblo mediante un edicto en el que ofreció tierras y solares. En aquel entonces, la localidad recibió el nombre de Villa San Antonio del Camino.
Es por eso que la jornada será no laborable para la administración pública municipal y para los empleados del Banco Provincia de la zona, mientras que para el sector privado tendrá carácter optativo. Además del descanso para los sectores alcanzados, el municipio prepara distintas propuestas por el aniversario. Los festejos suelen incluir actos protocolares con autoridades, participación de escuelas y actividades para rememorar la historia y afianzar la identidad de la comunidad.
Entre las propuestas previstas se encuentra la muestra de artes plásticas “Punto de Encuentro”, que será inaugurada a las 18 en la Casa de la Cultura y va a estar a cargo del artista Alfredo Costas Herrero. La programación también contempla espectáculos gratuitos de música y danza, además de presentaciones que recuerdan las tradiciones locales.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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