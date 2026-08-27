Feriado del 28 de agosto: de qué trata y a qué partido de Buenos Aires afecta + Agregar ámbito en









Una celebración histórica va a afectar la actividad pública y bancaria en una zona bonaerense, con festejos que convocan a toda la familia.

Agosto 2026 se despide con un fin de semana largo para algunos vecinos bonaerenses. Magnific

La última semana del octavo mes del año llega con un nuevo feriado especial para una localidad bonaerense. Como este año la fecha cae un viernes, algunos trabajadores van a poder disfrutar de un fin de semana de tres días consecutivos sin tener ninguna obligación.

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De todas formas, la medida tendrá alcance exclusivamente local y no se va a extender al resto de la provincia. El motivo es el aniversario de una de las jurisdicciones más pobladas del conurbano, que además va a organizar actividades culturales e institucionales para recordar su origen.

En el último fin de semana de agosto, esta localidad va a gozar de 3 días libres. Magnific A qué se debe el feriado del 28 de agosto de 2026 El viernes 28 de agosto, Merlo va a celebrar el 271° aniversario de su fundación, hecho ocurrido en 1755 por iniciativa de Francisco de Merlo. La fecha recuerda el momento en que el fundador formalizó la creación del pueblo mediante un edicto en el que ofreció tierras y solares. En aquel entonces, la localidad recibió el nombre de Villa San Antonio del Camino.

Es por eso que la jornada será no laborable para la administración pública municipal y para los empleados del Banco Provincia de la zona, mientras que para el sector privado tendrá carácter optativo. Además del descanso para los sectores alcanzados, el municipio prepara distintas propuestas por el aniversario. Los festejos suelen incluir actos protocolares con autoridades, participación de escuelas y actividades para rememorar la historia y afianzar la identidad de la comunidad.

Entre las propuestas previstas se encuentra la muestra de artes plásticas “Punto de Encuentro”, que será inaugurada a las 18 en la Casa de la Cultura y va a estar a cargo del artista Alfredo Costas Herrero. La programación también contempla espectáculos gratuitos de música y danza, además de presentaciones que recuerdan las tradiciones locales.

A fines de agosto, algunos afortunados van a gozar de un día libre que nadie más va a tener. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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