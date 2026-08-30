ANSES: cómo ahorrar en tus compras mensuales con la tarjeta de débito + Agregar ámbito en









El programa mantiene rebajas en supermercados, perfumerías y artículos de limpieza. Algunos bancos suman reintegros con topes mensuales.

La tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión puede funcionar como una herramienta para reducir los gastos cotidianos.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a una serie de descuentos en supermercados y comercios de todo el país. El programa Beneficios Capital Humano - ANSES reúne más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta, con promociones que se aplican al utilizar la tarjeta de débito con la que se percibe la prestación.

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La propuesta incluye descuentos desde el 10% en supermercados y rebajas del 20% para productos de perfumería y limpieza. A estos beneficios se pueden sumar promociones de los bancos donde cada persona cobra su jubilación o pensión, aunque en esos casos cambian los porcentajes, los días de vigencia, los medios de pago y los límites de reintegro.

ANSES Descuentos desde el 10% en supermercados sin tope de reintegro El beneficio de ANSES contempla descuentos que parten del 10% para las compras en supermercados. En varias cadenas no existe un tope de reintegro, aunque las condiciones pueden variar según el comercio y hay productos que quedan excluidos. Entre las principales cadenas adheridas tenemos a Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen un 10% en todos los rubros y un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza, sin tope de reintegro. El beneficio no es acumulable con otras promociones y existen exclusiones para ciertos productos y marcas.

Coto y La Anónima mantienen un descuento del 10% sin tope. Josimar ofrece un 15% sin tope. En estos casos existen condiciones específicas sobre los productos incluidos y la posibilidad de acumular la promoción con otros descuentos. En Carrefour, el descuento alcanza el 10%, pero tiene un tope de $35.000. En Día, el beneficio también llega al 10%, aunque el límite es de $2.000 por transacción. Chango Más ofrece un 10% con un tope de $15.000.

Imagen: magnific Promociones en perfumería y limpieza para jubilados y pensionados Además de las compras habituales de supermercado, el programa contempla beneficios para perfumería y limpieza. Disco, Jumbo y Vea se encuentran entre las cadenas que mantienen esta promoción. El programa también incluye otros rubros y comercios, por lo que no se limita exclusivamente a supermercados.

La información oficial de ANSES señala que la red comprende más de 7.000 establecimientos y que los beneficios pueden encontrarse en distintos puntos de venta distribuidos en todo el país. Para acceder al descuento general no se necesita presentar un cupón ni completar una solicitud. Topes de reintegro por banco: ¿cuánto podés recuperar por mes? A los descuentos generales de ANSES se pueden sumar promociones de las entidades financieras. El beneficio cambia según el banco donde se cobran los haberes y, en algunos casos, exige usar una aplicación o un medio de pago determinado. En el Banco Nación, los jubilados y pensionados tienen un 5% de reintegro adicional, con un tope semanal de $5.000 y un máximo de $20.000 por mes. Para obtenerlo hay que pagar con tarjeta de débito o crédito mediante BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Quienes cobran sus haberes en Banco Galicia pueden acceder a descuentos de hasta 25%, además de tres cuotas sin interés. El tope mensual es de $20.000 para supermercados y de $12.000 para farmacias y ópticas. En el Banco Supervielle, la promoción contempla un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El límite es de $25.000 cuando se paga con tarjeta de débito y de $15.000 con QR. Para quienes cobran en el Banco Provincia, el beneficio adicional es del 5% mediante Cuenta DNI en supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona. El ahorro mensual no depende únicamente del porcentaje anunciado. También hay que mirar el tope, el día de compra y el medio de pago requerido. En algunos casos, dividir las compras en diferentes semanas permite aprovechar mejor un límite semanal. En otros, una sola compra puede alcanzar rápidamente el máximo mensual. Para conocer qué promociones están activas en cada momento, ANSES recomienda consultar el listado de comercios y condiciones desde sus canales oficiales. Las ofertas bancarias pueden modificarse y cada entidad establece sus propios términos.