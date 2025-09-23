Ganá más de $6.200 millones con el Quini 6

Para este miércoles se viene un sorteo para los que se animan a soñar en grande. El juego más federal del país pone en juego más de 6.200 millones de pesos.

El primer premio para este miércoles es de $6.200 millones.

Un nuevo sorteo de Quini 6 se llevará a cabo este miércoles para quienes se animen a soñar en grande. El premio en juego acumula la suma de $6.200 millones y, además, la segunda opción concentra más de $3.000 millones.

Tras este primer premio, dentro de ese pozo, “La Segunda del Quini” concentra $3.770 millones que despiertan la expectativa en cada rincón del país. Esa otra modalidad viene acumulando su pozo desde la última vez que salió, el pasado 13 de julio.

Las otras modalidades para esta oportunidad que se pueden enumerar son las siguientes:

El Quini 6 ya es un clásico de la suerte y cuando los pozos alcanzan estos volúmenes, las expectativas y las ilusiones se potencian. Domingo a domingo y miércoles tras miércoles el juego de azar más popular del país reúne a millones de argentinos con la esperanza de cambiar su vida con un golpe de suerte.

Quini 6 este año cumplió 37 años de vigencia en el mercado de los juegos de azar y su liderazgo permanece intacto. Como producto de Lotería de Santa Fe y con más de 12 millones de tickets vendidos por mes, el juego del simpático Quinito se sustenta en la confianza de sus apostadores que con absoluta fidelidad se suman a la suerte y a sus premios.

Quini 6: resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre

Tradicional

01 - 16 - 19 - 21 - 35 - 38

Segunda Vuelta

11 - 20 - 21 - 23 - 30 - 37

Revancha

11 - 24 - 30 - 37 - 41 - 45

Siempre Sale

14 - 18 - 21 - 25 - 29 - 45