Privatizaciones: el Gobierno anunció la licitación para rutas y autopistas nacionales







Se trata de un total de 1.800 kilómetros de distintos tramos de las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7.

El Gobierno lanzará una licitación para privatizar rutas y autopistas nacionales.

El Gobierno anunció este lunes el lanzamiento de una licitación pública para privatizar nuevos tramos rutas nacionales. En total, se trata de 1.800 kilómetros que pasarán a ser gestionados por el sector privado.

En los mencionados tramos se incluyen las autopistas Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, y Newbery, así como las rutas nacionales 3, 5 y 7. Estos trazados dan acceso a los puertos del Paraná, en torno a la ciudad de Rosario y sus alrededores.

"Estamos reemplazando un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”, celebró el ministro de Economía, Luis Caputo, al anunciar la medida, que se da en el marco de la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones.

Los tramos de las rutas a privatizar comprenden localidades como Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, Catriló y Santa Rosa.

Caputo sostuvo a través de su cuenta de X que están "trabajando para tener una infraestructura vial más moderna, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”.

El Gobierno Nacional avanza con la segunda Etapa de la Red Federal de Concesiones y lanza la licitación pública nacional e internacional para dos nuevos tramos:



- Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 3, 2025 Privatización de rutas: los tramos que entrarán en la licitación Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur de 1.325 km (RN 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas). Tramo Pampa de 547 km sobre la RN 5 (Luján – Santa Rosa). La segunda fase de la Red Federal de Concesiones está constituida por más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, divididos en 8 tramos ubicados en el sector centro del país, abarcando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. En esta oportunidad saldrán a licitación sólo dos tramos de los ocho que integran la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. En junio pasado se realizaron las audiencias públicas de todos los tramos, para cumplimentar con la instancia de participación ciudadana que permitió avanzar en el proceso privatizador.

