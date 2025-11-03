Gustavo Soos asumió como rector de la Universidad Nacional del Oeste: llamó a fortalecer la educación pública







Con una ceremonia colmada de referentes del ámbito judicial, académico y político, Gustavo Soos inició su gestión al frente de la UNO. Destacó la educación pública como motor de movilidad social e inclusión.

En su primer discurso como rector, Gustavo Soos remarcó que la educación pública “sigue siendo una herramienta de movilidad social y justicia”.

En un acto cargado de simbolismo institucional, Gustavo Soos asumió como nuevo rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO). La ceremonia, que tuvo lugar en el auditorio principal del campus universitario, contó con una masiva participación de representantes del ámbito académico, judicial y político.

Entre las autoridades presentes estuvieron Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense; Daniel Posse, titular del Tribunal Superior de Tucumán; el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena; y el fiscal general de Chubut, Lucas Papini, además de jueces federales y camaristas de distintas jurisdicciones. También asistieron los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Javier Osuna (General Las Heras), Facundo Diz (Navarro) y Pablo Garate (Tres Arroyos), junto con los rectores Jaime Perczyk, Diego Molea, Carlos Grecco, Daniel Martínez y Carolina Farías.

En su primer discurso como rector, Soos remarcó que la educación pública “sigue siendo una herramienta de movilidad social y justicia”, y subrayó su compromiso con la inclusión y la innovación. “Nuestra Universidad fue una oportunidad para quienes habían visto postergado su derecho a estudiar. Hoy esos sueños se materializan en nuestras aulas”, señaló.

El flamante rector es abogado, especialista y Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia (Italia) y en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla (España). Su trayectoria combina el trabajo académico con una fuerte orientación hacia la educación pública, la innovación y la inclusión social. Hijo de trabajadores del conurbano, sostuvo que “nada empieza de cero” y que la tarea es “seguir creciendo, defendiendo la educación pública y formando mujeres y hombres libres y comprometidos”.

El Magíster Roberto Jesús Gallo, nuevo vicerrector, destacó el crecimiento institucional: “La UNO pasó de unos pocos centenares a más de 25.000 estudiantes. Avanzamos en investigación, extensión y formación de excelencia. Ahora debemos sostener y profundizar ese camino”.

Durante el acto, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, recordó junto a Soos los orígenes del proyecto universitario en el distrito. “Ver esta universidad florecer en nuestra tierra es un sueño hecho realidad. Venimos de familias trabajadoras; cada nuevo estudiante que cruza sus puertas es una victoria colectiva”, afirmó. Al cierre, Soos apuntó a los desafíos de gestión en un contexto económico complejo: “En estos momentos donde el gobierno nacional no dispone de recursos para las universidades, debemos preparar la nave para que, cuando se pueda inyectar más combustible a la educación pública, estemos listos para despegar hacia donde soñamos”. La UNO proyecta ampliar su matrícula, fortalecer su oferta académica y consolidarse como una universidad pública de cercanía, con impacto directo en el desarrollo regional.

