Chau zapatos negros: la nueva tendencia 2026 que le dará alegría a los looks de verano

Los zapatos negros dominaron la escena durante mucho tiempo porque es fácil de combinar con cualquier otro tono, y finalmente, los colores toman protagonismo.

Las nuevas tendencias para los zapatos que llegan en 2026.

El color negro, pese a no ser considerado un color por muchos, fue ampliamente elegido para protagonizar los atuendos durante mucho tiempo. Su practicidad y facilidad para combinar con otros colores. Elegancia, sofisticación y minimalismo, todo lo que la sociedad había aprendido a amar.

Los zapatos indiscutiblemente suelen ser negros, puede haber excepciones, pero la mayoría de las personas eligen este color. Puede deberse a varios factores, ya que las modas y las tendencias están profundamente ligados a lo que sucede a nivel social, político y económico. En un nuevo cambio, los colores vuelven a ser los preferidos para los zapatos.

zapatos amarillos Zapatos de colores, la nueva tendencia 2026 Los zapatos de colores se posicionan como el nuevo complemento estrella. Las firmas apuestan por el protagonismo del pie, especialmente con tonalidades vibrantes que rompen la neutralidad del look. The Attico, por ejemplo, combina sandalias de plataforma con atuendos blancos o beige, logrando que el calzado sea el centro visual.

De cara al invierno 2026, los tonos predominantes serán el índigo, bordos, marrón, gris, verde y rosa, acompañando modelos de botas altas, mocasines XL y zuecos acolchados. En las mujeres predomina el “gorpcore”, un estilo que fusiona funcionalidad y confort. Por el contrario, el verano 2026 se inclina hacia sandalias deportivas y tiras livianas, ideales tanto para la ciudad como para la playa, en colores alegres como azul verdoso o amarillo manteca.

En cuanto a la paleta cromática del año, destacan el “Transformative Teal”, que simboliza frescura y conexión con la naturaleza, y el “Azul Puro”, una versión intensa del índigo. La tendencia general gira en torno a la dualidad, mezclando tonos vibrantes con neutros para crear combinaciones contrastantes, modernas y expresivas.

