Becas Progresar: los requisitos clave para cobrar los $35.000 de ANSES en 2026

La Secretaría de Educación fija el monto y el organismo previsional se encarga de depositar el dinero en la cuenta declarada por cada estudiante.

Actualmente, las Becas Progresar mantienen una cuota mensual de $35.000 para sus distintas líneas. El monto fue fijado por la Secretaría de Educación y el pago queda a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , que deposita el dinero en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada por cada estudiante.

El cobro no está garantizado durante todo el año únicamente por haber sido adjudicado. Para conservar la beca, los beneficiarios deben mantener las condiciones que permitieron acceder al programa y cumplir con las exigencias académicas de cada línea. En algunos casos, además, se retiene una parte de la cuota, hasta que se acrediten los requisitos.

Uno de los principales motivos para perder la beca es dejar de cumplir con la condición de alumno regular . También puede producirse el cese si el estudiante abandona los estudios, renuncia al beneficio, recibe otra beca educativa similar de la Secretaría de Educación o deja de cumplir alguna de las condiciones que establece el programa.

La situación económica también influye. Para acceder a las líneas de Progresar, los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles , con ciertas excepciones. Si esa condición cambia, el beneficiario debe informar la modificación.

En Progresar Obligatorio , la asistencia también tiene peso. Las instituciones educativas realizan tres certificaciones durante el año y una situación negativa en la regularidad puede derivar en la suspensión del beneficio. La tercera certificación, prevista para el cierre del ciclo lectivo, determina si el estudiante terminó el año adeudando materias . El programa también contempla la suspensión cuando no se cumplen las condiciones académicas .

ANSES

Cuánto cobrás en mano cada mes y qué grupo accede al 100% del haber

El monto oficial de las Becas Progresar en 2026 es de $35.000 mensuales. La cifra alcanza a las líneas de Finalización de la Educación Obligatoria, Fomento de la Educación Superior, Progresar Enfermería y Formación Profesional. En la línea de educación superior existe una diferencia importante entre ingresantes y estudiantes avanzados. Los ingresantes cobran inicialmente el 80% de la cuota, es decir, $28.000 por mes, mientras que el 20% restante queda retenido hasta cumplir con las certificaciones académicas previstas.

Los estudiantes avanzados cobran el 100% de los $35.000 desde la primera cuota, siempre que cumplan las condiciones. Para la convocatoria 2026 deben acreditar regularidad y contar con al menos el 50% de las materias aprobadas de acuerdo con el plan de estudios y el año cursado durante 2025.

En la línea de educación obligatoria también se aplica el esquema del 80% mensual y el 20% retenido. Ese porcentaje se libera cuando la institución certifica que el estudiante mantuvo la regularidad y finalizó el ciclo lectivo sin adeudar materias.

El trámite clave que debés hacer para no perder el beneficio escolar

El seguimiento de la beca se hace a través de la plataforma Progresar y requiere tener una cuenta activa en Mi Argentina. Los estudiantes deben mantener actualizados sus datos y comunicar los cambios académicos que puedan afectar su situación dentro del programa.

En el caso de Progresar Obligatorio, uno de los puntos centrales es la participación en al menos una Actividad de Extensión Formativa. Desde la segunda certificación, el estudiante puede registrar esa participación en la plataforma y cargar el certificado. El cumplimiento permite acceder a cuotas estímulo.

La escuela es la encargada de informar las certificaciones académicas. La primera acredita la regularidad para la adjudicación. La segunda permite evaluar el proceso de aprendizaje y la tercera verifica la regularidad y la terminalidad al finalizar el año. Por eso, no alcanza con haber completado la inscripción inicial. Es necesario mantener la condición de estudiante regular y cumplir las instancias académicas que correspondan durante el ciclo lectivo.

Calendario de cobro: cómo consultar la fecha de pago con tu número de DNI

Las fechas de pago se publican en los canales oficiales de ANSES y se organizan según la terminación del documento. La página oficial de Progresar de ANSES cuenta con una sección de “Fechas de cobro”, donde se informa el cronograma correspondiente. Para consultar el día asignado, el beneficiario debe entrar a la página de ANSES y revisar el calendario vigente para Progresar. En septiembre, el esquema es: