Gustavo Martínez había dicho que se iba a matar si los hijos de Ricardo Fort decidían vivir solos

gustavo martinez ricardo fort Redes

"¿Cómo no voy a estar enojado? Dejo a dos personas de 17 años solas, faltando 10 días para que cumplamos 18 años", explicó Felipe sobre su estado de ánimo y el motivo de sus historias de Instagram, en las cuales formuló algunas declaraciones a la prensa en las que reprochó la decisión de suicidarse en el departamento donde vivían, entre otros comentarios.

"Papá lo recibirá con los brazos cerrados. Sí, cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos' faltando 10 días para que cumplamos 18. No opinen, no comenten, no saben", son algunos de los mensajes que subió el adolescente en su cuenta personal.

image.png

Respecto a la decisión fatal de Gustavo, Felipe expresó que tuvo que ver con el hecho de que tanto él como Marta están por cumplir 18 años, la mayoría de edad a partir de la cual "nos íbamos de la casa a hacer nuestras vidas". "Gustavo durante el último tiempo, cuando se acercaba nuestra fecha de 18, pensaba que no tenía dónde ir", aseguró el joven.

"Vamos a seguir en contacto con mis tíos y familia", concluyó Felipe, quien también dijo que, pese a que "no le queda mucha familia a Gustavo, se acercaron varios familiares".

felipe-fort Gustavo Martínez.jpg

La expareja del fallecido empresario Ricardo Fort y tutor de sus hijos murió este miércoles tras caer de un piso 21 en el barrio porteño de Belgrano, y si bien se cree que se trató de un suicidio, la Justicia investiga las circunstancias del hecho, informaron fuentes policiales.

Todo se inició a la 4.15 de esta madrugada cuando personal de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado a un edificio de la calle Sucre al 1900, luego de que un guardia de la garita de seguridad llamara al 911 para reportar que un hombre había caído de un piso 21. "Se acaba de tirar un propietario, desde el piso 21", dijo el empleado de seguridad, según consta en el audio de llamado de emergencia.

GUSTAVO MARTÍNEZ

Al arribar al lugar, junto con personal del SAME, se confirmó el fallecimiento de Martínez, quien se había hecho cargo de la tenencia de sus hijos mellizos cuando el exempresario y mediático murió en 2013 en un sanatorio privado porteño.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 59, a cargo de Laura Belloqui, quien dispuso darle intervención a una brigada de la División Homicidios para esclarecer el hecho bajo la carátula de "averiguación causales de muerte", como es de rigor en este tipo de casos.