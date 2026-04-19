Operativo en Avellaneda: la Policía de la Ciudad incautó más de 800 pares de zapatillas falsas por un valor de $35 millones + Seguir en









Se ejecutó en coordinación con la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ). El esquema detectado traía productos del exterior ilegalmente para venderlos al mismo tiempo por internet y en locales a la calle

Los procedimientos en territorio bonaerense fueron autorizados por el Juzgado a cargo de Alejandro Catanea y la secretaría de Diego Martin Fera Gómez.

Un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) en Avellaneda permitió el secuestro de calzado falsificado de primeras marcas por un valor de $35 millones. Las investigaciones confirmaron que la mercadería, originaria de Asia, fue contrabandeada al país desde territorio brasileño.

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La clave del caso fue un ciberpatrullaje que rastreó la huella digital de la organización hasta localizar su comercio y la vivienda de los implicados. Además, la investigación dio un giro decisivo al descubrir que utilizaban micros de larga distancia como fachada para ingresar el contrabando al país. Tras el hallazgo, todas las pruebas quedaron bajo la tutela del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°4.

El procedimiento también incluyó el secuestro de tecnología, una notebook y dos posnets, y papeles de interés operativo. El calzado secuestrado consistía en réplicas de marcas internacionales que no contaban con documentación legal, lo que constituye una violación directa a la Ley de Marcas.

operativo avellaneda 2 La clave del caso fue un ciberpatrullaje que rastreó la huella digital de la organización hasta localizar su comercio y la vivienda de los implicados. Allanamiento y ciberpatrullaje en Avellaneda El allanamiento en la casa del líder de la banda permitió secuestrar un celular y anotaciones clave sobre el negocio. La Justicia busca ahora, mediante el análisis de este material, identificar a otros integrantes de la organización y determinar hasta dónde llegaba su red de reventa.

Los procedimientos en territorio bonaerense fueron autorizados por el Juzgado a cargo de Alejandro Catanea y la secretaría de Diego Martin Fera Gómez. Esta intervención exigió una labor articulada entre los cuerpos de investigaciones técnicas, la Aduana y la fuerza de seguridad porteña.

Investigan a la empresa de micros para desentramar el recorrido internacional de la mercadería. Los datos de los traslados son fundamentales para detectar a otros eslabones de la cadena, nuevos sospechosos y la posible complicidad de empleados del sector.