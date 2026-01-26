¿Hay nuevo bono? El Gobierno confirmó el aumento para jubilados: cuánto cobran en febrero y quiénes quedan fuera + Seguir en









El organismo previsional informó sobre los incrementos en los haberes para el segundo mes del año que viene con extra incluido.

ANSES: el aumento para los jubilados del mes de febrero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo ajuste en los haberes previsionales para febrero de 2026, que incluye un aumento del 2,8% según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Este incremento se aplica a todas las prestaciones previsionales y sociales, garantizando que los jubilados y pensionados mantengan su poder adquisitivo en un contexto inflacionario. Además, se confirmó que el bono extraordinario de $70.000 se mantendrá para quienes perciben los haberes más bajos, aunque no habrá nuevos refuerzos adicionales.

La medida busca proteger los ingresos de los adultos mayores frente al aumento de precios, asegurando un ingreso más estable para los beneficiarios. Sin embargo, no todos los jubilados accederán al bono completo, ya que su asignación depende del monto percibido.

ANSES billetes.webp El nuevo piso previsional: este es el monto oficial que cobrarán los jubilados con el aumento de febrero Los nuevos montos oficiales tras el ajuste del 2,8% quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.079,70 (antes $349.299,32)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.263,76 (antes $279.439,46)

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $251.355,78 (antes $244.509,52)

Pensión para madres de 7 hijos: $359.079,70 (antes $349.299,32) Estos valores reflejan el incremento aplicado según la inflación registrada en diciembre de 2025, asegurando que los haberes se ajusten a la realidad económica actual.

¿Qué pasa con el bono de $70.000? La definición clave de ANSES para el próximo calendario de pagos El bono extraordinario de $70.000 se mantiene vigente para febrero de 2026, pero solo beneficiará a quienes cobran la jubilación mínima o haberes inferiores a $429.079. Los montos finales con el refuerzo incluido quedan así:

Jubilación mínima: $429.079,70

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

Pensiones no contributivas: $321.453,59

Pensión para madres de 7 hijos: $429.079,70 El bono se otorga de manera completa a quienes perciben el haber mínimo y de forma proporcional para aquellos con ingresos superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES. Quienes superen este monto no recibirán el refuerzo. Los tres grupos que recibirán el aumento de forma automática: revisá si estás en la lista El aumento del 2,8% se aplica automáticamente a tres grupos específicos: Jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez o vejez y madres de 7 hijos. Quienes no pertenezcan a estos grupos recibirán el ajuste según su categoría, pero no accederán al bono extraordinario de $70.000. ANSES recomienda verificar el calendario de pagos para evitar inconvenientes.

