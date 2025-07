Horror en Caballito: una madre y su hijo aparecieron muertos y apuntan a un presunto homicidio seguido de suicidio

El hallazgo y la alerta del hermano

Fue el hermano de la víctima, que también reside en Buenos Aires, quien alertó a la Policía tras no recibir el llamado diario de su hermana. Al acercarse al domicilio y no obtener respuesta, decidió ingresar y encontró los cuerpos. La puerta principal no presentaba signos de forzamiento, ni el interior mostraba evidencias de lucha.