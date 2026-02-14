Cristina Kirchner hizo su primera aparición pública del año: saludó a una murga de la intendenta de Moreno + Seguir en









La expresidenta fue espectadora de una murga organizada por la intendenta Mariel Fernández. La funcionaria sostuvo que "le llevaron carnaval" a 15 años de devolver la fecha festiva.

Cristina salió a saludar desde su balcón ante murgueros que se organizaron para bailar sobre la calle San josé. @marielfmoreno1

La expresidenta Cristina Kirchner hizo su primera aparición de 2026 al salir a balcón en San José 1111 para presenciar y saludar a una comparsa que se congregó en la calle. Fue enviada por la intendenta de Moreno Mariel Fernández, quien sostuvo: "Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval".

El episodio ocurrió este viernes por la noche durante la previa del fin de semana largo por Carnaval. En su cuenta de X, Fernández escribió tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.

Cristina Kirchner hizo su primera aparición pública del año con una murga La intendenta también agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”. El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios.

Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes. La mayoría de los espectáculos arrancan a las 18 y se extienden hasta la medianoche o la 1 de la mañana, según el día. Este fin de semana habrá actividad fuerte en distintos puntos como Boedo, Colegiales, Caballito, La Boca y San Telmo, entre otros.

Casación rechazó los recursos de Cristina Kirchner y confirmó las restricciones en su prisión domiciliaria Esta semana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una serie de recursos presentados por la defensa de Cristina sobre su régimen de visitas y confirmó las restricciones que impondrá, además del uso de tobillera electrónica y los límites para acceder a la terraza del edificio donde cumple su condena bajo modalidad domiciliaria.