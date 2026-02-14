Impacto turístico por el fin de semana largo de carnaval, con alta ocupación y rutas colmadas + Seguir en









Las fiestas regionales y los atractivos de verano convocaron a los viajeros que eligieron destinos argentinos para el descanso de cuatro días.

El ritual del carnaval de Jujuy continúa siendo uno de los principales atractivos del fin de semana largo de febrero.

El primer fin de semana largo del año, con motivo de la celebración del carnaval en la Argentina, volvió a motorizar la industrial del turismo nacional, que involucra hotelería, gastronomía y textiles. En ese marco, los principales destinos del país nuevamente operaron con una importante capacidad de ocupación.

Un informe de la Secretaría de Turismo de la Nación en conjunto con la Cámara Argentina de Turismo relevó 121 localidades con atractivos turísticos y divulgó que un tercio de ellos tuvieron la ocupación hotelera por encima del 90% de su capacidad. Además, la mitad de ellos llegaron al 80% de sus hospedajes reservados. Otro dato relevante es que solo contando las compañías aéreas Aerolíneas Argentinas y Jet Smart se trasladarán 313.000 pasajeros, mientras que la empresa Buquebus informó un 27% de aumento interanual de viajes desde Uruguay a la Argentina.

Las fiestas regionales son motivo de convocatoria y ese fue el caso de La Rioja, que presenta más del 90% de ocupación en simultáneo con la Fiesta Nacional de la Chaya. La provincia de Córdoba también tuvo un aliciente: a su habitual flujo de viajeros se le suma la celebración del Cosquín Rock. Promedia más del 85% de reservas a escala provincial y tendrá un 16% más de arribos que el mismo fin de semana del 2025.

En la Patagonia, Tierra del Fuego fue elegido por los turistas nacionales y extranjeros hasta alcanzar cifras por encima del 90% de ocupación, mientras que las localidades de la cordillera superaron el 70%: Villa Pehuenia, Villa Traful, Villa La Angostura y San Martín de los Andes. En el Cuyo, los principales destinos mendocinos (Potrerillos, Uspallata y Cacheuta) presentaron más del 80% de reservas, mientras que el promedio provincial de San Luis fue del 81%.

mar de las pampas.jpg Mar de las Pampas, uno de los destinos costeros más elegidos. La ciudad de Buenos Aires, movilizada por el turismo interno y la visita de estrellas musicales de primer nivel mundial, presentaron su mejor registrado del fin de semana de carnaval en los últimos cinco años y tienen el 83% de las reservas cubiertas. En tanto que la Costa Atlántica, influenciada por el descanso en el verano, tiene múltiples localidades con ocupación superior al 80%: Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul, Las Gaviotas, Mar del Plata y Cariló.

La fiesta de carnaval sigue convocando turistas La celebración de carnaval en Jujuy, que recupera tradiciones ancestrales, convocó a miles de turistas argentinos que determinaron la ocupación plena en localidades pequeñas, como Uquía, Huacalera y Maimará. Por su parte, las regiones de Quebrada y Valles tienen picos de reservas de 95 y 80%, respectivamente. La provincia de Salta tiene un promedio del 70%, y las localidades más elegidas fueron Cafayate y Rosario de la Frontera, superando el 85%. El litoral volvió a captar turistas a partir de sus ceremonias de carnaval. Gualeguaychú es un destino estrella en ese sentido y registró el 86% de ocupación, superada por celebraciones en otras localidades entrerrianas que aseguraron haber alcanzado el 100%: Gualeguay, Puerto General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana. Por su parte, la provincia de Corrientes -con importante tradición de carnaval- promedió un 81%.