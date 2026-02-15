Quiénes tienen que renovar el DNI con el nuevo formato y qué deben tener en cuenta + Seguir en









El nuevo documento de identidad nacional entró en vigencia en febrero y quienes deban realizar su recambio obtendrán un nuevo plástico.

Los nuevos DNI y Pasaportes: lo que tenés que saber si debés renovarlos.

El Gobierno nacional implementó un nuevo formato del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte argentino desde el 1° de febrero de 2026. Esta actualización introduce cambios en el diseño y en los estándares de seguridad, alineados con las normativas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Los documentos renovados incorporan tecnología avanzada para prevenir falsificaciones y facilitar los trámites en fronteras internacionales.

Aunque los DNI y pasaportes vigentes mantienen su validez hasta su fecha de vencimiento, ciertos grupos deben realizar la renovación obligatoria. La medida busca modernizar la identificación argentina y garantizar su compatibilidad con los sistemas de seguridad globales.

DNI 2026 FRENTE Cómo es el nuevo DNI El nuevo DNI electrónico adopta el formato de tarjeta de policarbonato multicapa. Incluye grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, que almacena datos biométricos encriptados. Entre sus características principales se destacan:

Medidas de seguridad físicas: microtextos y elementos visibles solo bajo luz ultravioleta, junto con un grabado láser que vincula la fotografía con el soporte plástico.

Chip electrónico actualizado : mayor capacidad para almacenar información, compatible con los sistemas de lectura en aeropuertos internacionales.

Diseño renovado: imágenes de fondo y relieves táctiles con simbología nacional, en cumplimiento de las normativas de la OACI.

Datos biométricos optimizados: procesos mejorados para la captura de huellas y fotografía, garantizando compatibilidad con estándares globales.

Firma digital: permite realizar gestiones virtuales con mayor nivel de confianza. El documento para mayores de 14 años incluye el escudo nacional, la leyenda "República Argentina – Mercosur", fotografía a color, datos personales (nombre, apellido, sexo, número de DNI, fecha de nacimiento) y firma.

Los excombatientes de Malvinas conservan la identificación como "Héroe" o "Heroína". En el dorso, figuran domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, código QR y zona de lectura mecánica. Para menores de 14 años, la firma corresponde a los padres o tutores si el niño tiene menos de 5 años.

El pasaporte también sufre modificaciones, con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser para mayor resistencia. dni Quiénes deben renovar el documento de identidad La renovación del DNI es obligatoria en los siguientes casos: Mayores de 14 años cuyo documento se emitió en 2011, ya que su validez es de 15 años.

Menores entre 5 y 8 años, y al cumplir los 14 años.

Extranjeros con residencia legal que necesiten actualizar su identificación. Los documentos vigentes siguen siendo válidos para viajar, votar y realizar trámites civiles o comerciales hasta su fecha de vencimiento. La fecha de caducidad aparece en el frente del DNI. Cómo solicitar el nuevo DNI, paso a paso El trámite para obtener el nuevo DNI se realiza de la siguiente manera: Solicitar un turno a través de la app Mi Argentina o en un Registro Civil o Centro de Documentación del Renaper.

Asistir en la fecha asignada con la constancia de turno. Los menores de 14 años deben ir acompañados por un representante legal con DNI vigente.

Conservar la constancia de solicitud para hacer seguimiento del trámite en renaper.gob.ar mediante el ID proporcionado.

Recibir el DNI en el domicilio o en la oficina elegida. El titular o un mayor de 18 años con la constancia debe retirarlo. Los costos varían según el tipo de trámite: DNI para recién nacidos (0 a 6 meses): Sin cargo.

Primer DNI y actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años): $7.500.

Ejemplar nuevo por cambios o rectificaciones: $7.500.

Rectificación de identidad de género: Sin cargo (desde la segunda, con costo).

DNI exprés: $18.500.

DNI en 24 horas: $29.500.

DNI al instante: $40.500.

Reposición por error u omisión: Sin cargo. Para extranjeros, los valores son: Primera identificación y actualizaciones: $14.000.

DNI exprés: $25.000.

Reposición por error u omisión: Sin cargo.

