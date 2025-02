Horror en Morón: un joven mató a su abuela luego de una discusión

Un joven de 27 años, identificado como Jerónimo Gustavo Hubeli , asesinó a su abuela de 87 con quien mantuvo una discusión . tras la que la jubilada fue estrangulada hasta por el hombre hasta causarle la muerte. Luego de cometer el delito, Hubeli se presentó en una comisaría de Morón y confesó el crimen: " Me cansé de que me controle ".

Ante esta situación, los efectivos convocaron a una ambulancia del SAME , cuyo médico confirmó que la mujer llevaba algunas horas fallecida.

patrullero bonaerense.jpg Morón: horror por el crimen de una anciana.

El crimen fue confesado por el nieto quien justificó su accionar: "Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa".

Después, funcionarios de la Fiscalía Nº 4 de Morón y de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias de rigor.

El antecedente del crimen en Morón

El caso de Morón recordó a lo ocurrido en San Martín en septiembre de 2024. En ese entonces, Estrella Domínguez Fernández fue hallada muerta dentro de un tambor de 200 litros en su casa en la calle Bidondo, zona de San Martín.

Tras ser encontrada su propio nieto, Lucas Pedraza, se quebró en llanto y confesó el crimen. Irónicamente, la Justicia dio cuenta de que fue el propio criminal quien alertó a su madre sobre la ausencia de su abuela.

Tras esto, la hija de la víctima realizó una denuncia ante la Policía Bonaerense con búsquedas en hospitales. Tras la investigación, la Justicia dio cuenta de que Pedraza había discutido con su abuela y lo citó a declarar este lunes.

Fue ahí cuando el nieto admitió que había peleado con Estrella, aunque sostuvo que, tras esto, vio a su abuela irse, pasaporte en mano, tal vez, rumbo a España.

A pesar de la declaración, la fiscalía no le creyó y ordenó allanar la casa de la abuela. Allí se encontraba el tambor con el cadáver.

El cuerpo, según forenses, se encontraba cubierto con una mezcla de tierra, cal y cemento. Pedraza se quebró al momento del hallazgo y finalmente confesó el crimen. Además, los efectivos secuestraron una estatua de madera con forma de búho con la que se cree que Pedraza mató a Estrella a golpes.