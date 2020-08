Hospital Garrahan: denuncian que hay más de 200 infectados en el personal

"Los equipos de protección no solo son escasos sino de mala calidad, no entregan overol, se improvisan salas y entregan barbijos sin la certificación correspondiente, niegan licencias a personal y llaman a trabajar a las madres que están de licencia por hijo en edad escolar en vez de contratar mayor personal", precisaron los miembros de la Asamblea de Trabajadores del Hospital Garrahan, que también se quejaron de que "no hay paritaria" por lo que están "sin aumento de salario y con categorías iniciales abajo de la canasta de pobreza".

Por otro lado, en una encuesta realizada por la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) se reveló que el 26% de los trabajadores de la salud se sintió discriminado alguna vez durante la pandemia.

En el relevamiento, efectuado entre 2000 profesionales, se remarcó también que el 44% de los consultados debió mantenerse aislado de algún miembro de su familia por haber estado en contacto con personas con coronavirus.

Además que el 82% de los trabajadores consideró que su labor durante la pandemia le generó algún tipo de impacto emocional y mencionó entre sus temores el de contagiar a un familiar o ser querido, la ansiedad, el insomnio y la tristeza.

“Se necesita urgente un plan de mitigación de esta clase de impactos en el personal de la salud en el contexto de la pandemia”, advirtió Carlos González Malla, médico clínico, miembro de la FCA y uno de los autores del sondeo.