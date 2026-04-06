Río Negro anunció la desregulación de su sistema farmacéutico + Seguir en









La flexibilización tendrá impacto sobre la competencia y la instalación de nuevas farmacias. El gobernador Alberto Weretilneck dijo que la vieja normativa "ya no respondía a las necesidades actuales".

La desregulación en Río Negro flexibilizar la instalación de farmacias en la provincia.

El gobierno de Río Negro anunció que implementará una desregulación del sistema farmacéutico con el objetivo de "optimizar el servicio y eliminar restricciones que hoy limitan la competencia y limitan la instalación de nuevas farmacias". El gobernador Alberto Weretilneck aclaró que "no se trata de desregular sin control".

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En el anunció, Weretilneck destacó que la propuesta “reconoce una realidad que cambió y un Estado que debe acompañar esos cambios. Ampliar la libertad de elección también significa facilitar el acceso a un servicio esencial, promoviendo más competencia, más innovación y mejores respuestas”.

Se trata de una actualización de manera integral la Ley G Nº 4.438, incorporando herramientas que "mejoran la accesibilidad, optimizan el servicio y eliminan restricciones que hoy limitan la competencia y la instalación de nuevas farmacias, especialmente en zonas con baja cobertura".

Al respecto, Weretilneck remarcó que será "un cambio profundo, que deja atrás una normativa que ya no respondía a las necesidades actuales, dando libertad para invertir, emprender y ampliar la oferta”.

A su vez, aclaró que “modernizar no significa desregular sin control, sino actualizar las reglas para que más rionegrinos accedan al medicamento en mejores condiciones, con un Estado que garantiza calidad y seguridad sanitaria”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2041181843161051616&partner=&hide_thread=false MÁS LIBERTAD, MÁS INVERSIÓN, MÁS ACCESO A MEDICAMENTOS



Río Negro avanza en la modernización del sistema farmacéutico con una reforma que elimina trabas, amplía la competencia y genera nuevas oportunidades para invertir.



Con este cambio, las farmacias podrán instalarse en… pic.twitter.com/Zh2a3qn56L — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) April 6, 2026 El nuevo esquema permite que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda desarrollar la actividad farmacéutica, manteniendo como requisito la presencia de un Director Técnico responsable de la dispensa de medicamentos. “Desde ahora, se podrá instalar una farmacia en cualquier punto de la ciudad, sin restricciones de distancia ni limitaciones pensadas para proteger estructuras existentes”, explicó Weretilneck. Además, se eliminan trabas en localidades pequeñas, permitiendo que un mismo farmacéutico pueda estar al frente de más de un establecimiento, lo que ampliará la cobertura y la disponibilidad del servicio en todo el territorio. La iniciativa también prevé incentivos para promover la radicación en zonas alejadas, reduciendo desigualdades en el acceso al medicamento.