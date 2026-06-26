Incendio, piedrazos y destrozos en la Municipalidad de La Plata: hay 22 detenidos

El municipio se presentó como particular damnificado por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad. Según la denuncia, los incidentes se produjeron en medio de un conflicto por la contratación de tareas de mantenimiento.

La Municipalidad de La Plata denunció penalmente a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) por los violentos incidentes registrados este viernes en el Palacio Municipal, donde hubo fuego, piedrazos, vidrios rotos y daños en distintos sectores del edificio . Tras los enfrentamientos, la policía bonaerense detuvo a 22 personas .

Según informó el gobierno local, los manifestantes intentaron ingresar al edificio pasadas las 13, en medio de una protesta contra el nuevo procedimiento de licitación pública para contratar tareas de mantenimiento urbano. En ese momento, dentro del Palacio se desarrollaba una actividad por el Día Internacional de la Prevención de las Adicciones , con la presencia de más de 300 vecinos, representantes de instituciones, entidades de bien público, escuelas y distintos cultos religiosos.

Desde el municipio señalaron que durante los incidentes fueron dañadas puertas de acceso, ventanas, vidrios y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante . También indicaron que algunos de los presentes debieron permanecer dentro del edificio para evitar ser alcanzados por las piedras arrojadas desde la calle.

En ese contexto, un vecino resultó herido luego de que una piedra rompiera un vitral del Salón Dorado y tuvo que ser asistido por personal del SAME. Además, seis efectivos de la Policía Bonaerense sufrieron lesiones durante el operativo.

La denuncia fue presentada ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata. La Municipalidad se constituyó como particular damnificado y pidió que se investiguen los delitos de daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad.

El conflicto por la contratación de cooperativas

El trasfondo de la protesta está vinculado con los cambios en el sistema de contratación para servicios de barrido, limpieza de zanjas, corte de pasto y otras tareas de mantenimiento en la ciudad. Según el Ejecutivo platense, el MTE buscaba sostener una contratación directa por $90 millones mensuales, equivalente a más de $1.000 millones al año, iniciada en 2011.

El municipio explicó que el Tribunal de Cuentas bonaerense le había advertido que no podía continuar con ese esquema y que debía avanzar con licitaciones públicas. Por ese motivo, los días 10 y 11 de junio se publicó el llamado para contratar esos servicios en las delegaciones municipales.

la plata palacio

De acuerdo con la versión oficial, distintas cooperativas y empresas que ya prestaban tareas, además de nuevos oferentes, adquirieron los pliegos para presentarse al proceso. El gobierno local sostuvo que el MTE fue la única organización que no aceptó participar de la licitación y la responsabilizó por los incidentes registrados en el Palacio Municipal.

Desde la gestión municipal defendieron el nuevo procedimiento y remarcaron que volver a contratar de manera directa hubiera implicado incumplir la Ley Orgánica de las Municipalidades, exponerse a sanciones del Tribunal de Cuentas y comprometer a las autoridades en una posible violación de los deberes de funcionario público.