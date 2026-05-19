Evalúan que el misterioso cuadro recuperado de los nazis recuperado en Mar del Plata se exhiba en el Museo del Holocausto + Agregar ámbito en









La obra "Retrato de una dama", encontrada inesperadamente en una vivienda de Mar del Plata, se daría a préstamo a la entidad

La causa federal por el "Retrato de una dama", la obra vinculada al expolio nazi y a la colección del galerista neerlandés Jacques Goudstikker hallada en Mar del Plata, dio un giro de gran valor cultural.

La causa federal por el "Retrato de una dama", la obra vinculada al expolio nazi y a la colección del galerista neerlandés Jacques Goudstikker hallada en Mar del Plata, dio un giro de gran valor cultural. La querella evalúa junto al Museo del Holocausto de Buenos Aires la exhibición del cuadro en el país, siempre y cuando la Justicia ordene su restitución formal a la heredera.

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Los abogados Guillermo Brady, Juan Ignacio Pascual y Herberto A. Robinson, representantes de la única heredera del galerista, Marei von Saher, lideran la querella. Según fuentes oficiales, el equipo legal ya inició conversaciones con las autoridades del Museo para acordar el préstamo de la obra. En las negociaciones participan directamente el directivo de la institución, Jonathan Karszenbaum, y la asesora legal del museo, la Dra. Valeria Elfman.

La causa por la obra "Retrato de una dama" La propuesta bajo análisis es clara: si la Justicia restituye el cuadro a Marei von Saher, la obra se cedería en préstamo al Museo del Holocausto de Buenos Aires. El proyecto tiene un fuerte fundamento institucional. De concretarse, marcaría el primer precedente en Argentina de una devolución judicial de arte expoliado por los nazis. Por este motivo, exhibirla en la institución busca darle al proceso un profundo sentido histórico, pedagógico y de memoria colectiva.

En paralelo, la causa judicial avanza hacia su definición. El expediente se encuentra en la recta final de la etapa preparatoria que exige el nuevo Código Procesal Penal Federal, mientras se ejecutan las últimas medidas de prueba.

Al cerrar la etapa de investigación, la fiscalía y la querella recibirán el expediente para formalizar sus acusaciones. Este paso dará inicio a la audiencia de control, el filtro definitivo antes de un posible juicio oral.

En las últimas semanas, la causa sumó el respaldo de la DAIA, que se incorporó como amicus curiae mediante un informe clave. El documento no solo detalla el saqueo que sufrió la familia Goudstikker bajo el régimen nazi, sino que además invoca normativas globales como los Principios de Washington (1998) y la Declaración de Terezín (2009). Con estos argumentos, la entidad destaca que restituir la obra va más allá del valor material; se trata de un acto de reparación histórica y moral. museo holocausto La querella evalúa con el Museo del Holocausto de Buenos Aires la posibilidad de que la obra "Retrato de una dama" sea exhibida en la Argentina. Causa "Retrato de una dama": qué anticipa la querella Fuentes de la querella confirmaron que, con las pruebas acumuladas en el expediente, pedirán que el caso vaya a juicio oral bajo cargos extremadamente graves. El equipo legal acusará a los investigados por encubrimiento y lavado de activos, ambos bajo la figura agravada. Para los sospechosos solicitarán las penas máximas: prisión de cumplimiento efectivo por encima de los 10 años y multas millonarias. Debido a que la ley permite sancionar con hasta diez veces el valor del bien blanqueado, y considerando que las pericias tasaron el cuadro en 250.000 euros, las multas en juego podrían alcanzar cifras impactantes.

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