Falleció Grant Imahara, conductor de los programas Cazadores de mitos y White Rabbit Project

Nacido en Los Ángeles, Imahara se graduó en ingeniería eléctrica en la Universidad del Sur de California, y luego trabajó durante nueve años en Lucasfilm Limited, la productora estadounidense de películas fundada por George Lucas en 1971, para la división de efectos visuales del estudio Industrial Light and Magic (ILM) de la compañía.

En sus años allí, se convirtió en el principal creador de modelos especializado en animatronics y trabajó en las precuelas de Star Wars de George Lucas, así como en The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Galaxy Quest, XXX: State of the Union, Van Helsing, The Lost World: Parque Jurásico, AI Inteligencia artificial y Terminator 3: Rise of the Machines.

"Estamos desconsolados al escuchar esta triste noticia sobre Grant. Era una parte importante de nuestra familia Discovery y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", dijo un representante de Discovery en un comunicado el 13 de julio.