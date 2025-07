Interna judicial en el caso Maradona: Makintach discutió y peleó con Di Tomasso y Savarino

En este sentido, destacó que la magistrada era insistente y que en reiteradas oportunidades manifestó su necesidad de ser la presidenta y dirigir el juicio : “El juez Savarino me dijo que ella le refirió que, si no le daba la dirección del debate a ella, iba a llevar el tema a la Suprema Corte por medio de una presentación ”.

“Sé que hubo varias discusiones entre ellos, por distintas razones, si bien no las presencié, pero pasaba entre receso y receso, que se escuchaban gritos, que discutían. Desconozco las cuestiones puntuales”, destacó.

A su vez, sumó que, según le dijeron Savarino y Di Tomasso, la magistrada suspendida “quería hacer un sorteo nuevo para establecer quien iba a tener el primer voto del veredicto y sentencia”.

“Sí puedo asegurar que me dijeron que nunca le iban a dar la presidencia del tribunal por cualquier problema que surgiera”, remarcó.

En su declaración, enviada por el abogado querellante Rodolfo Baqué, Parbst también fue consultada sobre la polémica por el documental protagonizado por Makintach y que provocó la nulidad del juicio.

Julieta Makintach 1 Dichas peleas comenzaron un mes antes del momento en el que Makintach presidió el debate durante algunos minutos, lo que generó luego el conocimiento de la realización del documental. Captura

En este marco, evocó que en el debate había una empleada del TOC N°2, que se llamaba Justina, y era la que asistía a Makintach. Además, sumó que en alguna ocasión también estaba la custodia de la magistrada.

En todo momento destacó que nunca supieron que dentro de la sala se estaba grabando y hasta indicó que al comienzo del juicio la jueza Di Tomasso pidió “la confección de carteles para la sala de debate, en los que se debían indicar que no se podía filmar o reproducir imágenes de la audiencia con ningún dispositivo”.

“El primer día del juicio vi varias cámaras, que fueron autorizadas por la oficina de prensa de la Corte. Las mismas ingresaron en dos tandas a captar imágenes de las partes, pero después no se permitió la permanencia de ningún camarógrafo ni la realización de ninguna filmación”, destacó.

Cuando se dio a conocer el escándalo, la mujer señaló que se presentaron las filmaciones del CICERO y allí se muestra que “desde dicho punto era difícil poder visualizar algo”, respecto a la posible visualización de una persona que filmaba sin autorización.

“Nadie tenía idea, ellos -los jueces- estaban pasmados, no tenían idea de la existencia de un documental. Ellos no me ahondaron en las explicaciones de lo que hablaron con Makintach, solo me dijeron que le expresaron que lo sucedido no estaba bien y que ella refirió que era algo de uso personal, casero. Desconozco el fondo de la charla", apuntó.

Parbst también manifestó que tras enterarse de que debía declarar, habló con Savarino y Di Tomasso, quienes expresaron sus deseos de declarar en dicha causa.