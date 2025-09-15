Jornada nublada y con lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima el resto de la semana

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la jornada del lunes, que comenzó con lluvias aisladas, continuará con un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 21 grados.

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, registraron lluvias débiles durante las primeras horas de este lunes. Tras las precipitaciones, el cielo se mantiene parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados , con viento del este.

De cara a esta nueva semana, El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registrará días nublados , con una mínima posibilidad de lluvias.

Para el martes , se espera la presencia de neblina durante las primeras horas del día, por lo cual se pide extremar las medidas de precaución a la hora de manejar. Se estima una temperatura que oscilará entre los los 12°C de mínima y los 21°C de máxima.

El miércoles el SMN indicó que el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24 grados, con viento del este. Sin embargo, señaló que a partir de ese día hasta el viernes, la nubosidad irá en aumento. Las probabilidades de lluvia se mantienen bajas (de 0% a 10%).

Durante el fin de semana todo se mantendrá igual. El sábado tendrá el cielo nublado con una temperatura mínima de 16° y máxima de 19°, mientras que el domingo estará mayormente nublado y la temperatura rondará entre los 14° y 20°.