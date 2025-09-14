La primavera se adelantó en el AMBA: cómo seguirá el clima esta semana y cuándo vuelven las lluvias







Tras un fin de semana con buen tiempo, la semana arranca con cielos nublados y clima templado, aunque las precipitaciones podrían regresar pronto.

El domingo 14 de septiembre amaneció mayormente nublado en Buenos Aires y alrededores, con temperaturas entre 13 y 22 grados. Depositphotos

El fin de semana en el AMBA cerró con temperaturas agradables y algunos períodos de buen tiempo, aunque no faltaron lluvias aisladas el sábado por la noche. Buenos Aires y el Conurbano bonaerense vivieron jornadas que anticipan la llegada de la primavera, con marcas que oscilaron entre 13 y 23 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico para el domingo 14 de septiembre El SMN indicó que la mañana del domingo estará caracterizada por cielo mayormente nublado, sin lluvias y vientos del este a entre 7 y 12 km/h. La humedad alcanzará el 90%, mientras que la visibilidad será óptima. El sol se pondrá a las 18:45, completando un día agradable en la región.

Por la tarde, la nubosidad se mantendrá, con temperaturas que podrían alcanzar los 22 grados. Para la noche se espera un descenso hasta los 15 grados, con vientos constantes del este y solo un 10% de probabilidad de lluvias.

clima lluvia La visibilidad será buena a lo largo del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Depositphotos

Cómo seguirá el tiempo en la Ciudad y alrededores El lunes, la nubosidad será parcialmente cubierta, con temperaturas entre 13 y 20 grados, mientras que el martes se mantendrá cielo parcialmente nublado, con mínima de 10 grados y máxima de 21. Se espera que la semana continúe con buen tiempo, permitiendo disfrutar de la mini primavera que atraviesa la región.

Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los cambios repentinos, ya que la humedad elevada puede generar neblinas o rocío durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, no se prevén fenómenos extremos ni lluvias significativas.

