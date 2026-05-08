La ANMAT prohibió equipos médicos robados del Hospital Elizalde

La medida alcanza a dispositivos utilizados para terapia láser y fisioterapia sustraídos del centro de salud pediátrico porteño. La ANMAT advirtió que no puede garantizar el estado ni la seguridad de los aparatos.

La decisión se dio luego de que se denunciara el robo de los dispositivos utilizados en el área de Kinesiología.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de dos equipos médicos robados del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde , ante el riesgo sanitario que podrían representar para pacientes y profesionales.

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La decisión fue oficializada mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial, luego de que se denunciara el robo de los dispositivos utilizados en tratamientos de terapia láser y fisioterapia dentro del área de Kinesiología del hospital ubicado sobre la avenida Montes de Oca, en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el organismo sanitario explicaron que la medida se adoptó debido a que no es posible verificar el estado actual ni el funcionamiento de los aparatos sustraídos , por lo que podrían haber sido alterados o dañados y comprometer la seguridad de eventuales usuarios.

La investigación interna se inició tras una denuncia realizada el 12 de marzo por personal del área de bioingeniería del hospital. Hasta el momento, según consta en la disposición oficial, no pudieron determinarse las circunstancias en las que ocurrió el robo.

La co directora técnica de Meditea Electromédica S.R.L. confirmó que los equipos involucrados corresponden a la marca Meditea. Uno de ellos es un dispositivo de terapia láser y fototerapia modelo Láser 320 MW, mientras que el otro es un equipo de ultrasonido Sonotherp 990 1 MHz destinado a tratamientos de fisioterapia.

Desde Salud estiman que vacuna de meningitis a niños de 11 años se reestablecerá a fines de 2018 La investigación interna se inició tras una denuncia realizada el 12 de marzo por personal del área de bioingeniería del hospital.

Ambos aparatos estaban registrados ante la ANMAT bajo los PM N° 1090-40 y 1090-15 y conservaban su etiquetado original al momento de la sustracción.

Según el análisis de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, los equipos quedaron fuera del control del titular del registro, por lo que presentan un estado de integridad desconocido que “podría deteriorar o afectar su seguridad y calidad, interfiriendo en sus funciones”.

La disposición firmada por el administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, también ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para evitar la circulación de los dispositivos en el sistema de salud.

Además, el organismo dio intervención a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, y remitió las actuaciones a la Coordinación de Sumarios para continuar con el proceso administrativo.

Desde la ANMAT recordaron que el organismo está facultado para adoptar este tipo de medidas cuando detecta factores de riesgo vinculados con la calidad y seguridad de productos médicos, con el objetivo de “proteger la salud de la población”.

La ANMAT actualizó las reglas para alimentos, cosméticos y productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una actualización del marco regulatorio para alimentos, productos de limpieza, cosméticos y artículos de higiene personal, en línea con acuerdos técnicos aprobados por el Mercosur.

Las modificaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 2577/2026 y 2576/2026, que incorporan al sistema jurídico argentino nuevas disposiciones consensuadas entre los países miembro del bloque regional.

En el caso de los productos domisanitarios, la normativa adopta la Resolución Mercosur GMC Nº 36/22, que establece un esquema común para la fabricación, comercialización y control de artículos destinados a la limpieza y desinfección de ambientes y superficies.