La ANMAT actualizó las reglas para alimentos, cosméticos y productos de limpieza

El organismo incorporó nuevas normas técnicas acordadas en el Mercosur y modificó los criterios para la fabricación, control y comercialización de productos domisanitarios y cosméticos. También cambian los límites permitidos para ingredientes utilizados en shampoos anticaspa.

La nueva regulación reemplaza resoluciones previas del Mercosur y también deja sin efecto distintas disposiciones nacionales emitidas por la ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó una actualización del marco regulatorio para alimentos, productos de limpieza, cosméticos y artículos de higiene personal, en línea con acuerdos técnicos aprobados por el Mercosur .

Las modificaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 2577/2026 y 2576/2026, que incorporan al sistema jurídico argentino nuevas disposiciones consensuadas entre los países miembro del bloque regional.

En el caso de los productos domisanitarios, la normativa adopta la Resolución Mercosur GMC Nº 36/22, que establece un esquema común para la fabricación, comercialización y control de artículos destinados a la limpieza y desinfección de ambientes y superficies.

Según explicó la ANMAT , el objetivo es “actualizar y unificar los estándares de seguridad y calidad” para facilitar el comercio intra-Mercosur y garantizar condiciones homogéneas para fabricantes y distribuidores.

La nueva regulación reemplaza resoluciones previas del Mercosur y también deja sin efecto distintas disposiciones nacionales emitidas por la ANMAT , entre ellas las normas 2320/02, 2316/06 y 1247/15.

Además, introduce modificaciones vinculadas con el etiquetado y control de productos destinados a la industria alimenticia y redefine requisitos técnicos y administrativos para los productos domisanitarios.

La implementación del nuevo esquema será simultánea en todos los países del Mercosur y comenzará a regir 30 días después de que cada Estado Parte comunique oficialmente su incorporación al sistema normativo regional.

En el proceso participaron distintas áreas técnicas de la ANMAT, entre ellas la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, la Dirección de Relaciones Institucionales y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

productoos de limpieza La implementación del nuevo esquema será simultánea en todos los países del Mercosur y comenzará a regir 30 días después de su incorporación en el sistema regional.

En paralelo, el organismo sanitario también avanzó con cambios en la regulación de productos cosméticos y de higiene personal mediante la Resolución 2576/2026. Uno de los principales cambios alcanza al Piritionato de Zinc, un ingrediente utilizado en shampoos anticaspa. A partir de ahora, su uso quedará limitado al 1% y únicamente en productos para el cabello que requieran enjuague.

La normativa además incorporó formalmente el Climbazole al listado de sustancias permitidas, aunque con un límite máximo del 2% y solo para shampoos de enjuague. Con estas modificaciones, la ANMAT actualizó el anexo de la Disposición 6365/12, que regula las sustancias sujetas a restricciones en productos cosméticos, perfumes y artículos de higiene personal.

El organismo sostuvo que la medida apunta a “reforzar la seguridad de los consumidores” y alinear los criterios argentinos con los estándares técnicos acordados dentro del Mercosur.

Las nuevas disposiciones también implicarán cambios en los procesos de registro, fiscalización y etiquetado de productos, además de la obligación de adaptar las formulaciones a los nuevos límites establecidos para las sustancias alcanzadas por la regulación.

La ANMAT prohibió la venta y producción de una marca productos de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición total de uso, comercialización, distribución y publicidad de una serie de productos de limpieza de la marca “Agranel” en todo el país, incluyendo su oferta en plataformas digitales.

La decisión, oficializada este martes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 2491/2026, responde a la falta de registro sanitario obligatorio, requisito indispensable para este tipo de artículos. La restricción se mantendrá vigente hasta que la empresa regularice su situación conforme a la normativa.

El relevamiento fue realizado por el Servicio de Domisanitarios, dependiente del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Según el informe, se comprobó la venta y promoción online de los productos sin inscripción ante la autoridad sanitaria.