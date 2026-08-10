La ANMAT prohibió un insumo de uso dermatológico tras una denuncia por robo

La medida alcanza al FotoFinder skeen y rige en todo el país. El equipo fue denunciado como robado y se desconoce su estado actual.

La ANMAT dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución del dermatoscopio FotoFinder modelo skeen en todo el territorio nacional.

La ANMAT prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución del DERMATOSCOPIO FotoFinder, modelo skeen , luego de que la empresa titular del producto denunciara el robo del equipo. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 4945/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida alcanzó al dispositivo registrado bajo PM1958-65 y clasificado como producto de riesgo I , utilizado en el ámbito de la dermatología para la captura y documentación estandarizada de imágenes microscópicas y macroscópicas. Su función permite facilitar la evaluación inicial de lesiones cutáneas y el seguimiento de pacientes.

La prohibición surgió a partir de una denuncia por el robo del equipo , realizada por Aler SM S.A. , empresa titular del producto e inscripta como fabricante e importadora de productos médicos. La firma notificó formalmente la sustracción y dio inicio al procedimiento de control correspondiente.

El caso fue analizado por el servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización , dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). Según consta en el expediente, la denuncia policial fue presentada ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y quedó acompañada por el certificado de actuación identificado como IF-2026-62681861-APN-DVPS#ANMAT.

El principal motivo de preocupación fue que, tras el robo, se desconoce la condición y el estado del equipo sustraído . Esa incertidumbre llevó al área técnica de la DEYGMPS a recomendar la prohibición total del uso, comercialización y distribución del producto.

El objetivo de la decisión es resguardar a potenciales usuarios y adquirentes frente a un dispositivo que quedó fuera del circuito habitual de control. La autoridad sanitaria consideró necesario impedir que la unidad robada pudiera volver a utilizarse o comercializarse sin garantías sobre sus condiciones.

La disposición también establece una serie de notificaciones a organismos sanitarios y administrativos. Entre ellos se encuentra el Instituto Nacional de Productos Médicos, además de las autoridades sanitarias jurisdiccionales y la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial.

También fueron informadas distintas áreas técnicas y jurídicas del Ministerio de Economía, de acuerdo con lo establecido en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Qué hacer si aparece el producto

La ANMAT recordó que toda persona o institución que detecte la presencia o circulación del dermatoscopio mencionado debe abstenerse de utilizarlo y comunicar la situación a las autoridades competentes.

La información sobre la prohibición fue distribuida entre las distintas instancias regulatorias y jurisdiccionales, además de las áreas responsables de la gestión técnica y normativa. De esta manera, el organismo busca evitar que el dispositivo sustraído pueda ingresar nuevamente al circuito sanitario.

La medida fue adoptada después de que la empresa titular del producto denunciara el robo del equipo ante las autoridades.

Otros productos prohibidos por robos

La decisión sobre el dermatoscopio se conoce apenas una semana después de que la ANMAT prohibiera el uso, comercialización y distribución de ÁTOMO Desinflamante Forte y ÁTOMO Desinflamante Clásico, dos especialidades medicinales pertenecientes a Gramon Millet S.A.

En ese caso, la medida alcanzó al lote 00023 de Átomo Desinflamante Forte x 100 gramos, con vencimiento 05/28, y al lote 00214 de Átomo Desinflamante Clásico x 110 gramos. El motivo tampoco estuvo relacionado con una falla de formulación informada por la autoridad sanitaria.

La prohibición se originó por el robo de 5.740 unidades de Átomo Desinflamante Forte y 3.360 unidades de Átomo Desinflamante Clásico en instalaciones de Dalban Pharma S.A. Los productos sustraídos no habían sido comercializados previamente y los remanentes fueron enviados a destrucción.

La preocupación de las autoridades se centró en que, una vez que los productos salen del circuito controlado, no es posible acreditar sus condiciones de conservación ni garantizar su seguridad para los eventuales usuarios.

Una situación similar ocurrió con ZETROTRAX jarabe por 240 mililitros, otro medicamento alcanzado por una prohibición de la ANMAT. En este caso, también se trató de unidades sustraídas en la planta de Laboratorios Dalban.

La prohibición comprendió 6.360 frascos, correspondientes a 2.314 unidades del lote EAIB6, 1.706 del EAIB7 y 2.340 del EAIB8. Los envases todavía no estaban estuchados, aunque ya tenían la etiqueta autorizada con el nombre del producto, lote y fecha de vencimiento.