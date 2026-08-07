Fentanilo contaminado: excarcelaron a las dos exfuncionarias de la ANMAT y el INAME

Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado recuperaron la libertad luego de pagar una caución de $75 millones cada una. El juez Ernesto Kreplak les prohibió salir del país y ordenó que entregaran sus pasaportes.

Las dos exfuncionarias habían sido detenidas esta semana en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado.

La Justicia excarceló este viernes a Nélida Agustina Bisio , extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumado , exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en el marco de la causa por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

Ambas habían sido detenidas esta semana y recuperaron la libertad luego de pagar una caución de $75 millones cada una , de acuerdo con fuentes judiciales citadas por la Agencia Noticias Argentinas.

El juez Ernesto Kreplak , titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, también les impuso la prohibición de salir del país y ordenó que entregaran sus pasaportes a la Justicia.

Bisio fue arrestada en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López. Mantecón Fumado, en tanto, se presentó voluntariamente junto con su abogado en una dependencia policial.

Durante su indagatoria, Bisio se negó a responder preguntas , realizó una breve declaración y anticipó que presentará un escrito ante el juzgado.

Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado pagaron una caución de $75 millones cada una para recuperar la libertad.

Mantecón Fumado, por su parte, se remitió inicialmente a una presentación que ya había realizado, aunque luego respondió durante varias horas las preguntas formuladas por los investigadores.

La causa busca determinar las responsabilidades alrededor de HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., las empresas involucradas en la producción del fentanilo contaminado. Según consta en el pedido de allanamiento, ambas compañías, controladas por el grupo familiar de los hermanos García, acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos.

Para el Ministerio Público Fiscal, los laboratorios habrían contado con un “manto de cobertura estatal” que les permitió mantener su actividad pese a las deficientes condiciones de producción. De acuerdo con el planteo de la acusación, esa situación habría derivado en la contaminación del fentanilo elaborado por HLB Pharma.

Bisio estuvo al frente de la ANMAT hasta su renuncia, presentada a comienzos de este año. Mantecón Fumado dirigió el INAME hasta el 21 de agosto de 2025, cuando fue apartada preventivamente de su cargo.