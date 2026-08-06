ANMAT prohibió una crema antiinflamatoria, un jarabe, un ingrediente farmacéutico y un producto para mascotas

La autoridad sanitaria retiró del mercado dos presentaciones de Átomo Desinflamante y un jarabe tras el robo de miles de unidades. Además, prohibió la fenolftaleína por sus riesgos y un eliminador de olores para perros que carecía de registro sanitario.

El organismo sanitario prohibió la comercialización de medicamentos robados, retiró del mercado un principio activo por riesgo carcinogénico y vetó un producto para mascotas que carecía de autorización.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este jueves una serie de prohibiciones sobre medicamentos, un ingrediente farmacéutico y un producto destinado a mascotas, a través de distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial. Las medidas alcanzan a dos cremas de la marca Átomo Desinflamante, un jarabe medicinal, la fenolftaleína y un eliminador de olores para perros.

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Una de las decisiones quedó plasmada en la Disposición 4753/2026 , que prohíbe el uso, comercialización y distribución de los productos "Átomo Desinflamante Forte x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto. 05/28 (Certificado N° 45.531)" y "Átomo Desinflamante Clásico x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto. 05/28 (Certificado N° 47.463)" .

La medida fue adoptada luego de que la firma Gramon Millet S.A. informara el robo de 9.100 unidades durante un hecho ocurrido en las instalaciones de Dalban Pharma S.A. , en la planta ubicada en Haedo. Según precisó la empresa, fueron sustraídas 5.740 unidades de Átomo Desinflamante Forte y 3.360 de Átomo Desinflamante Clásico .

La compañía indicó que los lotes robados nunca llegaron a comercializarse y que las unidades remanentes fueron enviadas a destrucción. Sin embargo, la ANMAT resolvió prohibir su circulación debido a que, una vez fuera del circuito controlado, no puede garantizarse la trazabilidad, las condiciones de conservación ni la seguridad de los productos , con el objetivo de resguardar a potenciales usuarios.

El organismo ordenó retirar del mercado medicamentos cuya cadena de custodia fue vulnerada, prohibió la fenolftaleína por riesgos para la salud y vetó un producto para mascotas sin habilitación.

La empresa también presentó la denuncia policial correspondiente, en la que se detalló el robo de distintos medicamentos y productos almacenados en la planta industrial. Además, el organismo solicitó conservar muestras de los lotes involucrados para eventuales verificaciones.

También prohibieron un jarabe por el robo de miles de frascos

En otra disposición, la autoridad sanitaria adoptó una medida similar sobre el medicamento Zetrotrax, jarabe por 240 mililitros. La decisión comprende los lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8, luego del robo de 6.360 frascos en las instalaciones de Laboratorios Dalban.

De acuerdo con la información oficial, fueron sustraídas 2.314 unidades del lote EAIB6, 1.706 del EAIB7 y 2.340 del EAIB8. Los envases todavía no habían sido estuchados, aunque contaban con la etiqueta autorizada con el nombre del producto, número de lote y fecha de vencimiento.

La ANMAT explicó que, en ambos casos, la prohibición busca impedir que productos cuya cadena de custodia fue vulnerada puedan reingresar al mercado por canales irregulares.

Prohibieron la fenolftaleína por antecedentes de riesgo carcinogénico

En otra resolución publicada este jueves, la ANMAT dispuso la prohibición de elaboración, comercialización, importación y uso de la fenolftaleína como ingrediente farmacéutico activo. Además, canceló las autorizaciones de comercialización y los registros de los medicamentos que la contienen.

La decisión se apoyó en un análisis del balance entre beneficios y riesgos elaborado por el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo, que recordó que distintos países ya habían retirado este compuesto del mercado luego de estudios que evidenciaron efectos carcinogénicos en animales.

El organismo también citó informes de la International Agency for Research on Cancer (IARC), que consideran a la fenolftaleína como un compuesto razonablemente anticipado como carcinógeno para humanos a partir de la evidencia obtenida en experimentación animal.

La resolución ordena además a los laboratorios iniciar el retiro inmediato del mercado de los medicamentos afectados y acreditar ese procedimiento ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Entre los productos alcanzados figura Genolaxante, registrado bajo el certificado N° 2680.

Un eliminador de olores para perros también quedó prohibido

Por otra disposición, la ANMAT prohibió el uso, publicidad, comercialización y distribución de todas las presentaciones del producto "KOE. Eliminador de olores para perros".

La investigación determinó que el artículo era ofrecido en sitios web y plataformas de venta online sin contar con inscripción sanitaria ni identificar un establecimiento responsable habilitado. Además, tras una notificación enviada al domicilio declarado en la ciudad de Córdoba, el organismo no obtuvo respuesta.

Frente a esa situación, la autoridad sanitaria resolvió impedir su comercialización en todo el país al considerar que no era posible verificar su origen, elaboración ni las condiciones de fabricación.