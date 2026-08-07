La ANMAT prohibió un insecticida, un equipo de ósmosis inversa y productos médicos por falta de registro y riesgo sanitario

El organismo dispuso tres nuevas medidas contra productos que se comercializaban sin autorización o con presuntas irregularidades. Además, inició sumarios sanitarios y, en uno de los casos, ordenó realizar una denuncia penal por la detección de productos médicos falsificados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó este viernes tres disposiciones mediante las cuales prohibió la comercialización de un insecticida, un equipo de tratamiento de agua y distintos productos médicos por carecer de registro sanitario o presentar irregularidades que, según el organismo, representan un riesgo para la salud.

La primera medida, correspondiente a la Disposición 4812/2026, alcanza al concentrado insecticida "Asesino X" , cuya venta quedó prohibida en todo el país junto con su uso, distribución y publicidad.

La investigación comenzó a partir de una alerta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) , que detectó la comercialización del producto sin inscripción ante la ANMAT . Durante la fiscalización, el organismo comprobó que el insecticida no figuraba en el registro oficial de productos domisanitarios.

La empresa Reopen S.A. reconoció haber elaborado un concentrado insecticida a base de cipermetrina, aunque sostuvo que estaba destinado a la formulación de un producto veterinario. Sin embargo, la ANMAT concluyó que se trata de un producto domisanitario , ya que está destinado a aplicarse sobre superficies inanimadas, por lo que debía contar con la autorización correspondiente. Además de prohibir su comercialización hasta regularizar su situación, el organismo inició un sumario sanitario contra la firma y su directora técnica .

En una segunda disposición, la ANMAT prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad del dispositivo de acondicionamiento de agua "Ósmosis inversa Hidrolit Romi 100" , fabricado por Agua Pureza Soluciones Hídricas S.R.L.

Las actuaciones se iniciaron luego de verificar que el equipo era comercializado tanto en la tienda oficial de la empresa como en plataformas de comercio electrónico para el tratamiento de agua de red y de pozo. Durante la inspección, la firma reconoció el producto como propio, pero el organismo constató que carecía del registro sanitario obligatorio, pese a que la empresa sí posee habilitación para elaborar este tipo de dispositivos.

La autoridad sanitaria sostuvo que, al no estar registrado, no es posible garantizar las características, funcionalidad ni la seguridad del equipo, motivo por el cual prohibió todos sus lotes hasta que obtenga la autorización correspondiente e instruyó un sumario sanitario contra la empresa y quien ejerza su dirección técnica.

La tercera medida fue adoptada mediante la Disposición 4888/2026 y comprende la prohibición de diversos productos médicos y de todos aquellos comercializados bajo la marca "VIKINGO", tras una inspección realizada en un establecimiento de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento, la ANMAT detectó puntas de shaver de las marcas Smith & Nephew y Smith & Nephew Dyonics sin datos del importador ni registro sanitario argentino. Posteriormente, la firma titular de esos registros informó que nunca había importado esos productos, por lo que el organismo concluyó que habrían ingresado al país sin las autorizaciones correspondientes.

Además, los inspectores encontraron tornillos, arpones y otros implantes identificados con la marca "VIKINGO". Tras las verificaciones, la autoridad sanitaria determinó que no existía habilitación como fabricante ni registro de esos productos, por lo que consideró que eran productos médicos sin autorización sanitaria.

La investigación también detectó productos médicos presuntamente falsificados. Entre ellos, un implante de la marca Biomet que, según el titular del registro, habría sido manipulado mediante el reemplazo de etiquetas para ocultar que el producto original estaba vencido, y un arpón atribuido a Bioprotece S.A. cuyas características no coincidían con las del producto auténtico.

Asimismo, la ANMAT señaló que durante la inspección se encontraron otros implantes y suturas sin identificación, lote, fabricante ni registro sanitario y que la empresa inspeccionada no pudo acreditar la procedencia de los productos.

Como consecuencia, el organismo prohibió el uso, comercialización y distribución de los productos involucrados, ordenó a Bioprotece S.A. iniciar el retiro del mercado de uno de los lotes afectados y dispuso que la Dirección de Asuntos Jurídicos presente una denuncia penal por la detección de productos médicos falsificados.