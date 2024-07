La mamá de Loan apuntó contra el gobernador Gustavo Valdés: "Ya no creo en nadie"

La mamá de Loan , María Noguera, criticó al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y aseguró que, a 40 días de la desaparición de su hijo, " ya no creo en nadie ". La mujer también se refirió al almuerzo en el que se lo vio por última vez al niño de 5 años.

Las declaraciones se dan en medio de los operativos de búsqueda que se desarrollan en Chubut y Santa Cruz luego de que un suboficial del Ejército denunciara la posible presencia de Loan en Comodoro Rivadavia . Sobre esto, María Noguera aseguró que se enteró por los medios, ya que no le informan nada del caso debido al secreto de sumario.

Con respecto a la polémica actuación de Valdés, la mamá de Loan expresó en declaraciones radiales: " Los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó ".

Gustavo Valdés.jpg Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes.

Además, Noguera se refirió al último almuerzo donde se lo vio a Loan y aseguró que el padre del niño, José Peña, no pensaba que iban a asistir tantas personas. "No suelo ir a la casa de la abuela Catalina, solo va José y justo ese día fue con Loan, que hace rato quería ir al campo y estaba muy contento. Pero por sorpresa, nadie sabía nada, José no estaba enterado de que estaba para ver esa gente, para comer, para compartir un almuerzo", detalló.