La multa que puede costarte casi $3,8 millones en CABA

La Ciudad mantiene vigente la escala de infracciones basada en la Unidad Fija. Conocé las faltas más costosas.

Con la escala vigente de 400 a 4.000 Unidades Fijas para los excesos extremos de velocidad, la multa máxima alcanza actualmente $3.799.960.

En la Ciudad de Buenos Aires, algunas infracciones pueden representar un fuerte impacto para el bolsillo de los conductores. Con la Unidad Fija (UF) vigente, la multa más elevada prevista por el Código de Tránsito porteño puede alcanzar los $3.799.960 , una cifra reservada para las faltas consideradas de mayor gravedad.

El valor de las multas en CABA se calcula en Unidades Fijas , cuyo monto es determinado por el Gobierno porteño en función del precio de referencia de medio litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino (ACA). Para el período comprendido entre el 3 de marzo y el 2 de septiembre de 2026 , la Unidad Fija tiene un valor de $949,99 , por lo que todas las sanciones se actualizan automáticamente según esa referencia.

Entre todas las infracciones contempladas por la normativa porteña, circular a más de 140 km/h cuando la velocidad permitida no lo autoriza es la que puede generar la multa más elevada.

El Código de Tránsito establece para esta conducta una sanción de 400 a 4.000 Unidades Fijas . Con el valor vigente de la UF, eso representa multas que van desde $379.996 hasta $3.799.960 , dependiendo de la gravedad del caso y de la resolución del juez administrativo.

Además del aspecto económico, este tipo de infracción puede derivar en otras sanciones , como la inhabilitación para conducir o la pérdida de puntos del sistema de scoring cuando corresponda.

Cada infracción tiene asignada una determinada cantidad de UF. Ese número se multiplica por el valor vigente de la Unidad Fija para obtener el monto definitivo de la multa. Este mecanismo hace que los valores se actualicen automáticamente cuando cambia el precio de referencia utilizado para calcular la UF. Por ese motivo, una misma infracción puede tener distintos importes a lo largo del año sin que cambie el Código de Tránsito.

Aunque el exceso extremo de velocidad encabeza la escala de sanciones económicas, existen otras conductas que también implican multas importantes. Entre ellas se encuentran:

conducir bajo los efectos del alcohol

cruzar un semáforo en rojo

circular en contramano

negarse a realizar un control de alcoholemia

manejar utilizando el teléfono celular sin sistema de manos libres

no respetar las prioridades de paso

estacionar en lugares prohibidos o reservados

Cada una de estas infracciones posee una escala específica de Unidades Fijas determinada por la legislación vigente. En todos los casos, el monto definitivo depende de la evaluación realizada por la autoridad competente y de las circunstancias particulares de cada caso.

Cómo consultar si tenés multas y qué pasa si no las pagas

Los conductores pueden verificar si registran infracciones pendientes a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad. La consulta puede realizarse ingresando el número de patente del vehículo o el documento del titular en el portal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además de conocer el detalle de cada infracción, el sistema permite verificar el estado administrativo del expediente y, cuando corresponde, acceder a las opciones disponibles para efectuar el pago. Mantener las multas al día es especialmente importante para quienes deben realizar distintos trámites vinculados con el vehículo, como la transferencia de dominio u otras gestiones.

Las infracciones impagas pueden generar distintas consecuencias administrativas. Además de acumular intereses cuando corresponde, pueden impedir la realización de determinados trámites relacionados con el automotor hasta que la situación sea regularizada.

En algunos casos, los conductores también pueden solicitar la revisión administrativa de la infracción o ejercer su derecho de defensa ante el controlador competente, de acuerdo con los procedimientos previstos por la normativa porteña.