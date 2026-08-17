Nuevo paro docente universitario: cuánto dura y quiénes adhieren

Los gremios profundizan el plan de lucha para exigir una recomposición salarial en base a la ley de Financiamiento Universitario.

Agosto continúa con medidas de fuerza. Los docentes universitarios volverán al paro esta semana en reclamo de los salarios y presupuesto. El principal reclamo de los gremios está relacionado con la Ley de Financiamiento Universitario , cuya aplicación vienen reclamando desde hace meses.

Las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno no implementó de manera integral la ley. A esto se suman reclamos por becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y el financiamiento de los hospitales universitarios.

Los gremios sostienen que los incrementos otorgados durante los últimos meses no alcanzaron para compensar la pérdida del poder adquisitivo . En este sentido reclaman una recomposición que permita recuperar parte del salario perdido.

La CONADU Histórica confirmó la medida de fuerza que comenzará este martes 18 de agosto. Esto significa que los estudiantes de universidades públicas cuyos docentes adhieran a la medida podrían encontrarse con actividades suspendidas o modificadas durante la semana posterior al feriado.

La medida no alcanza a las escuelas primarias y secundarias en general. Se trata de un conflicto específico del sistema universitario y la suspensión de actividades dependerá de la adhesión de los docentes de cada institución.

Hasta cuándo dura el paro universitario

La medida de fuerza comienza el martes 18 y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. Es decir que martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana, las actividades académicas podrían verse afectadas por la adhesión de los docentes y no docentes.

Esto se suma a las jornadas realizadas durante las últimas semanas y a nuevas medidas ya previstas para los últimos días de agosto, por lo que el conflicto amenaza con extenderse durante buena parte del segundo cuatrimestre.

Nuevo paro a fines de agosto

Los reclamos continuarán con un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto. En este caso están a la cabeza FEDUN y FATUN, federaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes universitarios.

En tanto, CONADU también confirmó un paro de 48 horas para esas fechas y mantiene un plan de lucha que incluye actividades de protesta y visibilización frente al Palacio Pizzurno.