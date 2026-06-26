Cambian las infracciones de tránsito: así funcionará el nuevo esquema que ya empezó a aplicarse

La ANSV implementó códigos únicos para identificar faltas y reforzar el sistema de puntos de la licencia de conducir.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial aprobó una reforma que modifica el registro de faltas y busca unificar criterios en todas las jurisdicciones.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha una modificación que impactará en la forma en que se registran las infracciones de tránsito en todo el país . A través de la Disposición 167/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo aprobó un sistema de códigos unificados para todas las faltas contempladas dentro del régimen nacional de scoring. La medida ya se encuentra vigente y apunta a homogeneizar los criterios utilizados por provincias y municipios adheridos al sistema nacional.

Aunque en los últimos días se habló de un “nuevo sistema de multas”, la ANSV aclaró que la reforma no crea sanciones adicionales, ni modifica los montos actualmente vigentes. El principal cambio está vinculado a la identificación y clasificación de las infracciones, que ahora tendrán una codificación única en todo el territorio nacional.

La iniciativa busca resolver uno de los problemas históricos del sistema. Hasta ahora, una misma falta podía recibir distintas denominaciones, dependiendo de la jurisdicción donde se hubiera confeccionado el acta. Esa situación generaba dificultades para consolidar antecedentes, compartir información y aplicar correctamente el descuento de puntos en las licencias de conducir.

La principal novedad es la incorporación de códigos unívocos para cada una de las infracciones contempladas en el régimen nacional. Conductas como conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar el teléfono celular mientras se maneja, exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo quedarán registradas bajo una misma identificación, sin importar dónde haya sido labrada la infracción.

ANSV explicó que el objetivo es garantizar que todas las provincias y municipios adheridos trabajen bajo los mismos parámetros al momento de registrar faltas, antecedentes y sanciones.

La reforma se integra al Sistema Nacional de Puntos, conocido popularmente como scoring. Gracias a la unificación de códigos, el seguimiento de los antecedentes de cada conductor será más preciso y uniforme en todo el país.

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Cómo impacta en el scoring de las licencias

El sistema de scoring se encuentra vigente a nivel nacional desde 2022 y funciona mediante la asignación inicial de 20 puntos a cada conductor. A medida que se cometen infracciones, esos puntos se descuentan según la gravedad de la falta.

La nueva disposición no modifica la cantidad de puntos que se descuentan por cada infracción ni altera las sanciones previstas por la normativa vigente. Lo que cambia es la forma en que esas faltas son registradas dentro de la base de datos nacional.

Según ANSV, la codificación uniforme permitirá identificar antecedentes de manera más eficiente y evitar inconsistencias derivadas de diferencias administrativas entre jurisdicciones. La medida también busca facilitar la fiscalización de conductores reincidentes y mejorar el seguimiento de quienes acumulan descuentos de puntos en distintas provincias.

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¿A qué multas alcanza la reforma?

El nuevo nomenclador abarca todas las faltas incluidas dentro del Sistema Nacional de Puntos. Entre ellas aparecen algunas de las infracciones más comunes registradas en el país, como el exceso de velocidad, la conducción con alcoholemia positiva, el uso del celular al volante, la circulación sin cinturón de seguridad, el cruce de semáforos en rojo y otras conductas consideradas de riesgo para la seguridad vial.

Cada una de estas faltas contará ahora con un código único que será reconocido por todas las jurisdicciones adheridas al sistema nacional. Esto permitirá que una infracción registrada en una provincia pueda ser interpretada exactamente de la misma manera por otra jurisdicción.

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Los beneficios para los conductores

ANSV sostiene que la medida aportará mayor transparencia y previsibilidad al sistema.

Uno de los beneficios es la simplificación del registro de antecedentes. Al existir una identificación común para cada infracción, las consultas de historial vial serán más consistentes y precisas.

Además, el intercambio de información entre organismos será más rápido y eficiente. Esto permitirá reducir errores administrativos y mejorar la aplicación del scoring en todo el territorio nacional.