Conmebol multó a Boca y a Rodolfo Arruabarrena: los detalles + Agregar ámbito en









El ente regulador del fútbol sudamericano aplicó sanciones económicas al club y al entrenador por demorar el reinicio del encuentro disputado en Chile ante O‘Higgins.

Conmebol multó a Boca y a Arruabarrena: los detalles

La Conmebol oficializó una serie de penalizaciones contra Boca y su director técnico, Rodolfo Arruabarrena, debido al ingreso tardío al campo de juego para la disputa de la segunda mitad durante el partido ante a O’Higgins en Chile.

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El fallo emitido por el organismo continental fijó una multa de u$s20.000 para el club y otra de u$s15.000 para el entrenador. Aunque, ambas sumas serán descontadas de forma directa de los montos que la entidad percibe habitualmente por conceptos de premios y derechos de transmisión televisiva.

Más allá del descuento monetario, la resolución no interfiere en el plano estrictamente futbolístico, por lo que el “Xeneize” afrontará los octavos de final del certamen internacional sin contratiempos ni suspensiones de integrantes de su cuerpo técnico.

No obstante, la Conmebol extendió una advertencia formal por el incumplimiento del Manual de Clubes 2026 y remarcó que la reiteración de una conducta similar activará castigos de mayor severidad bajo el marco del Código Disciplinario.

Desde la notificación oficial de la medida, las autoridades del club y el propio entrenador disponen de un margen de siete días corridos para recurrir la decisión ante la Comisión de Apelaciones si evalúan presentar un reclamo formal.