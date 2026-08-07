Un nuevo proyecto busca cambiar un requisito para renovar la licencia de conducir: qué pasa con las multas impagas + Agregar ámbito en









La iniciativa mantiene vigente el cobro de las infracciones, pero plantea que no puedan impedir la emisión del registro.

Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca eliminar el libre deuda como requisito para tramitar o renovar el registro de conducir.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone modificar uno de los requisitos que hoy deben cumplir miles de conductores al momento de renovar la licencia de conducir. La iniciativa plantea que las multas de tránsito y otras deudas dejen de ser un impedimento para obtener, renovar o solicitar un duplicado del registro.

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La propuesta busca modificar el artículo 8 de la Ley Provincial de Tránsito N.º 13.927. El argumento central del proyecto es que la licencia de conducir debe acreditar la aptitud física, psíquica y técnica de una persona para manejar un vehículo, y no convertirse en una herramienta para exigir el pago de deudas administrativas.

De aprobarse la iniciativa, quienes tengan multas pendientes podrían avanzar igualmente con el trámite de emisión o renovación del carnet. Eso no significa que las infracciones desaparezcan: seguirían vigentes y el Estado conservaría todas las herramientas legales para reclamar su pago, pero ya no podría bloquear el acceso al registro utilizando el libre deuda como condición.

Qué propone el proyecto para renovar la licencia sin pagar las multas El texto presentado en la Legislatura bonaerense establece que ninguna autoridad provincial o municipal podrá exigir un certificado de libre deuda como requisito para iniciar, tramitar, otorgar, renovar o solicitar un duplicado de la licencia de conducir. Además, el proyecto dispone que las actas de infracción, los procesos administrativos en trámite y las multas impagas que todavía no cuenten con una sentencia firme y ejecutoriada tampoco podrán impedir la realización del trámite. En otras palabras, la existencia de una deuda dejaría de funcionar como una barrera administrativa para acceder al registro.

Entre los argumentos presentados por el autor de la iniciativa figura la necesidad de separar las políticas de seguridad vial de los mecanismos de cobro de obligaciones tributarias o sanciones administrativas. El proyecto sostiene que ambas cuestiones persiguen objetivos distintos y no deberían condicionarse entre sí.

El debate no es nuevo. Durante los últimos meses también hubo fallos judiciales y otras iniciativas en distintas provincias que cuestionaron la exigencia del libre deuda como condición para renovar la licencia. En algunos casos, la Justicia entendió que usar el carnet como mecanismo de presión para cobrar multas podía carecer de sustento legal, aunque esas resoluciones corresponden a jurisdicciones específicas y no modifican automáticamente la normativa bonaerense. Qué pasa hoy con las multas al renovar el registro Mientras el proyecto no sea aprobado por la Legislatura bonaerense, las reglas actuales siguen vigentes. Eso significa que los conductores deben cumplir con los requisitos establecidos por la normativa provincial al momento de solicitar la emisión o renovación de la licencia. Actualmente, en numerosos municipios de la provincia de Buenos Aires se exige regularizar deudas vinculadas con infracciones de tránsito antes de finalizar el trámite del carnet. Esa situación es justamente la que la iniciativa pretende modificar. Si el proyecto avanza en ambas cámaras y finalmente se convierte en ley, las multas van a seguir existiendo y podrán seguir siendo reclamadas por el Estado. Sin embargo, ya no podrían utilizarse como condición para impedir la renovación del registro ni la emisión de un duplicado de la licencia. Cómo sigue el tratamiento de la iniciativa Por el momento, el proyecto ingresó formalmente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y deberá completar su recorrido legislativo antes de llegar al recinto. Como cualquier iniciativa de este tipo, primero tendrá que ser analizada por las comisiones correspondientes y, si obtiene dictamen favorable, podrá ser debatida por los legisladores. Recién en caso de ser aprobado por Diputados y el Senado bonaerense, el proyecto queda en condiciones de convertirse en ley. Hasta entonces, no existe ningún cambio para los conductores y siguen vigentes las condiciones establecidas por la normativa actual para renovar la licencia de conducir.

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