La NASA redefine su estrategia lunar y busca construir una base permanente + Seguir en









La agencia espacial de Estados Unidos apunta a sostener operaciones en la superficie de la Luna y reorganiza el programa Artemis tras años de demoras.

La NASA optó por redirigir recursos hacia el desarrollo de una base lunar, reutilizando parte del hardware ya construido y manteniendo los compromisos asumidos con sus aliados internacionales.

La NASA anunció un giro clave en su estrategia de exploración lunar: avanzará en la construcción de una base permanente en la superficie de la Luna y dejará en pausa el proyecto “Gateway”, que contemplaba una estación espacial en órbita del satélite.

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La decisión fue confirmada por el director del organismo, Jared Isaacman, quien explicó que el objetivo es priorizar infraestructura que permita operaciones sostenidas directamente sobre el suelo lunar.

“La agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar”, señaló el funcionario en un comunicado oficial.

Cambio de rumbo en la estrategia lunar nasa luna El anuncio se enmarca en la reestructuración del programa Artemis. NASA El proyecto Gateway preveía la construcción de una estación espacial en órbita de la Luna, en colaboración con socios internacionales como la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, la iniciativa venía siendo cuestionada por su costo y por ser considerada una distracción frente a otros objetivos más ambiciosos.

En este contexto, la NASA optó por redirigir recursos hacia el desarrollo de una base lunar, reutilizando parte del hardware ya construido y manteniendo los compromisos asumidos con sus aliados internacionales.

El anuncio se enmarca en la reestructuración del programa Artemis, que busca llevar nuevamente astronautas estadounidenses a la Luna y establecer una presencia sostenida como paso previo a futuras misiones a Marte. Demoras y nuevo cronograma El programa Artemis ha enfrentado múltiples retrasos en los últimos años. La revisión impulsada por Isaacman apunta a garantizar el regreso de astronautas a la superficie lunar hacia 2028. Como parte de este rediseño, la agencia incorporará una misión de prueba previa al alunizaje, con el objetivo de optimizar los sistemas de lanzamiento y reducir riesgos. En paralelo, la misión Artemis 2, que marcará el primer sobrevuelo tripulado de la Luna en más de medio siglo, también sufrió modificaciones en su calendario. Inicialmente prevista para febrero, ahora se espera que sea lanzada a comienzos de abril. Con este cambio de enfoque, la NASA busca consolidar una presencia permanente en la Luna, en una nueva etapa de la exploración espacial que combina objetivos científicos, tecnológicos y estratégicos.

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