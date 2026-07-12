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12 de julio 2026 - 01:36

La Policía Bonaerense cerró su paritaria y tendrán aumentos en dos tramos

Será de 7% a partir de agosto. El agente de menor rango aún no llega al millón de pesos de haberes. La Policía Federal tuvo su último incremento en mayo.

Se anunció un aumento por decreto a la Policía Bonaerense.

Se anunció un aumento por decreto a la Policía Bonaerense.

En una nueva medida que impacta en la Policía Bonaerense, el Ejecutivo provincial selló el acuerdo paritario con los efectivos, que tendrán una suba escalonada que se suma al 9,3% que recibieron por decreto a comienzo de año.

El acuerdo establecido por el Gobierno bonaerense es similar al de estatales y docentes e implica un aumento del 7% en dos tramos, que se computarán sobre los salarios de junio. En ese sentido, los haberes de julio tendrán un incremento del 5% en julio, mientras que se complentará el otro 2% en agosto.

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Hasta este momento, y sin contar adicionales,un superintendente de la policía provincial gana un básico de casi $2.3 millones, un Comisario General cobra en torno a los 1.9 millones; un comisario mayor $1.7, un comisario Inspector $1.5 millones y un oficial ingresante cerca de $900.000.

Se anunció un aumento por decreto a la Policía Bonaerense.

Se anunció un aumento por decreto a la Policía Bonaerense.

A su vez, existe un adicional por riesgo de $259.712,27 que es universal en la Policía Bonaerense y lo perciben desde el Superintendente hasta el Oficial de Policía sin distinción de jerarquía.

Cuánto cobra cada cargo en la Policía Federal en julio 2026

En la última actualización de haberes de la Policía Federal Argentina, rubricada el 1° de mayo de este año, se estableció la siguiente escala de sueldos para oficiales:

  • Comisario General: $3.259.881,00
  • Comisario Mayor: $2.963.528,18
  • Comisario Inspector: $2.612.939,03
  • Comisario: $2.083.712,38
  • Subcomisario: $1.706.379,75
  • Principal: $1.429.969,03
  • Inspector: $1.302.054,18
  • Subinspector: $1.183.685,62
  • Ayudante: $1.076.077,84

Los suboficiales y agentes tienen una escala propia. El Suboficial Mayor percibe $1.925.125,62, mientras que un Cabo cobra $1.086.683,23.

Escala de suboficiales y agentes:

  • Suboficial Mayor: $1.925.125,62
  • Suboficial Auxiliar: $1.750.114,20
  • Suboficial Escribiente: $1.591.012,91
  • Sargento 1ro.: $1.446.375,37
  • Sargento: $1.314.886,70
  • Cabo 1ro.: $1.195.351,55
  • Cabo: $1.086.683,23

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