El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) da paso al fin de semana con una mañana gélida, bajo 7 grados de mínima durante este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también indicó alerta por frío extremo para tres provincias. A su vez, se conoció cómo estará el tiempo durante el partido de Argentina contra Suiza esta noche, como parte del paso a cuartos de final en el Mundial 2026.
Mínima de 7 grados y neblina en el AMBA: cómo estará el clima durante el partido de Argentina contra Suiza
El AMBA enfrenta una mañana gélida. Además, el SMN indicó alerta por frío para diversos puntos del país.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este sábado tendrá marcas entre los 7 y 11 grados, con una neblina por la mañana y posibilidad de llovizna por la tarde (hasta el 40%). El domingo la máxima bajaría a los 13 grados, con una jornada mayormente nublada.
Cómo estará el clima durante el partido Argentina-Suiza y en el resto del país
El SMN indicó alerta amarilla por frío extremo para Mendoza, San Luis y Santa Cruz. Esto significa que las mínimas "oueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".
También se conoció cómo serán las condiciones bajo el partido en el Kansas City Stadium, en una ciudad que la Selección ya conoce desde el comienzo del torneo. El estadio no posee un sistema de climatización ni techo.
Durante la mañana en Kansas City, se espera que cerca de las 10 horas locales se lleguen a los 27 grados, con una sensación térmica (ST) en torno a los 28/29 °C "debido al aire húmedo presente, con mezcla de nubes y claros, y viento del noreste, con ráfagas de 20 km/h", indicó el medio Meteored.
Pasado el mediodía, el viento traerá ráfagas superiores a los 20 km/h y cielo mayormente despejado. Mientra, el termómetro seguirá en ascenso con valores máximos entre 31-32 °C con una ST superior, en torno a los 34 °C.