Mínima de 7 grados y neblina en el AMBA: cómo estará el clima durante el partido de Argentina contra Suiza + Agregar ámbito en









El AMBA enfrenta una mañana gélida. Además, el SMN indicó alerta por frío para diversos puntos del país.

La mínima de este sábado se ubica en los 7 grados.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) da paso al fin de semana con una mañana gélida, bajo 7 grados de mínima durante este sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que también indicó alerta por frío extremo para tres provincias. A su vez, se conoció cómo estará el tiempo durante el partido de Argentina contra Suiza esta noche, como parte del paso a cuartos de final en el Mundial 2026.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este sábado tendrá marcas entre los 7 y 11 grados, con una neblina por la mañana y posibilidad de llovizna por la tarde (hasta el 40%). El domingo la máxima bajaría a los 13 grados, con una jornada mayormente nublada.





Para el lunes, las máximas se mantendrán mientras la mínima se ubicará en los 5 grados y el cielo estaría parcialmente nublado.

#PronosticodelTiempo

Amanecer con nieblas y nos espera una tarde templada a fresca.



De a poco mejora el tiempo en todo el país aunque seguirpan algunas precipitaciones en el NEA y en la costa patagónica y bonaerense.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/arBmqDOzeF — Meteored Argentina (@MeteoredAR) July 11, 2026 Cómo estará el clima durante el partido Argentina-Suiza y en el resto del país El SMN indicó alerta amarilla por frío extremo para Mendoza, San Luis y Santa Cruz. Esto significa que las mínimas "oueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

También se conoció cómo serán las condiciones bajo el partido en el Kansas City Stadium, en una ciudad que la Selección ya conoce desde el comienzo del torneo. El estadio no posee un sistema de climatización ni techo.

Durante la mañana en Kansas City, se espera que cerca de las 10 horas locales se lleguen a los 27 grados, con una sensación térmica (ST) en torno a los 28/29 °C "debido al aire húmedo presente, con mezcla de nubes y claros, y viento del noreste, con ráfagas de 20 km/h", indicó el medio Meteored. Pasado el mediodía, el viento traerá ráfagas superiores a los 20 km/h y cielo mayormente despejado. Mientra, el termómetro seguirá en ascenso con valores máximos entre 31-32 °C con una ST superior, en torno a los 34 °C.





