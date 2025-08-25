Amplían la edad para ingresar a la carrera de Policía Bonaerense







El Poder Ejecutivo provincial determinó que, por única vez, podrán ingresar a la carrera de Policía de la provincia de Buenos Aires quienes cumplan 29 años este año.

Cambios en los requisitos apra ingtresar a la Policía Bonaerense.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció con carácter excepcional y por el ciclo lectivo correspondiente al año 2025, que podrán ingresar a la carrera de Policía Bonaerense quienes cumplan 29 años de edad como máximo hasta el 31 de diciembre de 2025.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La resolución 1655, publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito con la firma del ministro de Seguridad, Javier Alonso, indica que pese a que la la Ley N° 13.982 dispone entre los requisitos de ingreso a la carrera policial, que la edad sea entre los 18 y 25 años, también contempla la posibilidad de ampliar el límite máximo por tiempo determinado en caso de necesidad en el reclutamiento.

"En el marco del proceso de planificación estratégica en materia de seguridad pública, y ante el compromiso de mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial, se verifica la necesidad de ampliar transitoriamente el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial, mediante el incremento excepcional del límite máximo de edad para el ingreso", se agrega en el texto de la medida.

Así, se hace mención a la Resolución N° 581/22 -prorrogada mediante la Resolución N° 191/24-, dictada en el marco de la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio bonaerense, declarada por la Ley N° 14.806 y prorrogada por la Ley N° 15.480, se modificó el límite máximo de edad para el ingreso a la carrera policial del Subescalafón General, excepción que mantuvo su vigencia hasta el 31 de marzo del corriente año.