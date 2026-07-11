Un documento que solo requiere el número de CUIL y puede realizarse desde la página oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El sistema genera el comprobante de manera inmediata, sin costo y sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo.
El documento clave de ANSES que todos te van a pedir y pocos saben cómo se saca gratis
Conocé todos los detalles sobre cómo se gestiona este documento del organismo previsional para habilitar funciones administrativas.
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Se trata de la Certificación Negativa de ANSES, el cuál figura entre los comprobantes más requeridos para realizar trámites ante organismos públicos, bancos, empresas privadas y distintos programas sociales. El documento es gratuito, puede obtenerse de forma completamente online y tiene una vigencia limitada, por lo que muchas personas deben volver a emitirlo cada vez que necesitan presentarlo.
El certificado permite acreditar que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o actividades laborales dentro de las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esa información suele ser un requisito para acceder a beneficios, gestionar subsidios, solicitar créditos o completar distintos procedimientos administrativos.
Qué es la Certificación Negativa y por qué es el trámite más buscado del momento
La Certificación Negativa es un documento oficial emitido por ANSES que informa la situación previsional, laboral y social de una persona al momento de la consulta. Su función consiste en acreditar la inexistencia de determinados registros dentro de las bases oficiales del organismo.
El certificado suele ser solicitado por entidades financieras, dependencias estatales, municipios, provincias, empresas privadas e instituciones educativas antes de aprobar determinados trámites o beneficios.
Entre la información que puede acreditar el documento se encuentra la ausencia de:
- declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia
- aportes como trabajador autónomo
- inscripción como monotributista del régimen general
- registro como personal de casas particulares
- jubilaciones o pensiones nacionales
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo
- Asignaciones Familiares
- Prestación por Desempleo
- becas Progresar
- programas sociales nacionales vigentes
Asimismo, el comprobante también informa si la persona figura inscripta como monotributista social, dato que puede resultar necesario para determinadas gestiones.
La constancia suele presentarse para:
- solicitudes de créditos
- trámites bancarios
- inscripción en programas sociales
- gestión de subsidios
- trámites provinciales o municipales
- presentaciones ante organismos públicos
La información que refleja el certificado corresponde al momento exacto en que se realiza la consulta, ya que ANSES actualiza permanentemente sus bases de datos.
Alerta de vencimiento: ¿Cuánto tiempo dura este comprobante antes de perder validez?
La vigencia de la Certificación Negativa es de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión. Una vez cumplido ese plazo, el documento deja de ser válido y el interesado debe generar una nueva constancia si vuelve a necesitarla para otro trámite.
ANSES aclaró que el certificado no requiere firma ni sello de un agente del organismo para tener validez. La autenticidad puede verificarse mediante los sistemas oficiales. El organismo recomienda emitir la constancia cerca de la fecha en la que será presentada. Esa precaución evita inconvenientes derivados del vencimiento del documento durante el proceso administrativo.
El paso a paso definitivo para descargar la certificación en menos de dos minutos
La gestión puede completarse desde cualquier computadora o teléfono celular con acceso a internet y no tiene ningún costo. Para obtener la Certificación Negativa desde la página de ANSES es necesario seguir estos pasos:
- ingresar al sitio oficial de ANSES
- acceder a la sección "Certificación Negativa"
- escribir el número de CUIL
- seleccionar el período que se desea consultar
- descargar o imprimir el comprobante generado por el sistema
Otra opción consiste en ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde esa plataforma también puede emitirse el certificado de manera inmediata.
El sistema permite consultar distintos períodos, siempre dentro de los límites establecidos por ANSES. Si no existen registros para el lapso seleccionado, el organismo habilita la descarga del comprobante correspondiente.
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