El documento clave de ANSES que todos te van a pedir y pocos saben cómo se saca gratis

Conocé todos los detalles sobre cómo se gestiona este documento del organismo previsional para habilitar funciones administrativas.

Es uno de los documentos más solicitados de ANSES para completar gestiones previsionales, laborales, bancarias y administrativas.

Un documento que solo requiere el número de CUIL y puede realizarse desde la página oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . El sistema genera el comprobante de manera inmediata, sin costo y sin necesidad de concurrir a una oficina del organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de la Certificación Negativa de ANSES, el cuál figura entre los comprobantes más requeridos para realizar trámites ante organismos públicos, bancos, empresas privadas y distintos programas sociales. El documento es gratuito, puede obtenerse de forma completamente online y tiene una vigencia limitada, por lo que muchas personas deben volver a emitirlo cada vez que necesitan presentarlo.

El certificado permite acreditar que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o actividades laborales dentro de las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esa información suele ser un requisito para acceder a beneficios, gestionar subsidios, solicitar créditos o completar distintos procedimientos administrativos.

La Certificación Negativa es un documento oficial emitido por ANSES que informa la situación previsional, laboral y social de una persona al momento de la consulta . Su función consiste en acreditar la inexistencia de determinados registros dentro de las bases oficiales del organismo.

El certificado suele ser solicitado por entidades financieras, dependencias estatales, municipios, provincias, empresas privadas e instituciones educativas antes de aprobar determinados trámites o beneficios.

Entre la información que puede acreditar el documento se encuentra la ausencia de:

declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia

aportes como trabajador autónomo

inscripción como monotributista del régimen general

registro como personal de casas particulares

jubilaciones o pensiones nacionales

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Asignaciones Familiares

Prestación por Desempleo

becas Progresar

programas sociales nacionales vigentes

Asimismo, el comprobante también informa si la persona figura inscripta como monotributista social, dato que puede resultar necesario para determinadas gestiones.

La constancia suele presentarse para:

solicitudes de créditos

trámites bancarios

inscripción en programas sociales

gestión de subsidios

trámites provinciales o municipales

presentaciones ante organismos públicos

La información que refleja el certificado corresponde al momento exacto en que se realiza la consulta, ya que ANSES actualiza permanentemente sus bases de datos.

Alerta de vencimiento: ¿Cuánto tiempo dura este comprobante antes de perder validez?

La vigencia de la Certificación Negativa es de 30 días corridos contados desde la fecha de emisión. Una vez cumplido ese plazo, el documento deja de ser válido y el interesado debe generar una nueva constancia si vuelve a necesitarla para otro trámite.

ANSES aclaró que el certificado no requiere firma ni sello de un agente del organismo para tener validez. La autenticidad puede verificarse mediante los sistemas oficiales. El organismo recomienda emitir la constancia cerca de la fecha en la que será presentada. Esa precaución evita inconvenientes derivados del vencimiento del documento durante el proceso administrativo.

El paso a paso definitivo para descargar la certificación en menos de dos minutos

La gestión puede completarse desde cualquier computadora o teléfono celular con acceso a internet y no tiene ningún costo. Para obtener la Certificación Negativa desde la página de ANSES es necesario seguir estos pasos:

ingresar al sitio oficial de ANSES

acceder a la sección "Certificación Negativa"

escribir el número de CUIL

seleccionar el período que se desea consultar

descargar o imprimir el comprobante generado por el sistema

Otra opción consiste en ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde esa plataforma también puede emitirse el certificado de manera inmediata.

El sistema permite consultar distintos períodos, siempre dentro de los límites establecidos por ANSES. Si no existen registros para el lapso seleccionado, el organismo habilita la descarga del comprobante correspondiente.