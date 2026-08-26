La próxima tormenta del Atlántico se llamará Dolly: cuál es la relación con la muerte de Parton

Los nombres de estos fenómenos meteorológicos se establecen con anticipación mediante procedimientos de la OMM.

La próxima tormenta tropical que alcance la intensidad necesaria para recibir un nombre en el Atlántico será bautizada como Dolly . Sin embargo, la coincidencia con la muerte de Dolly Parton , ocurrida el martes, es únicamente circunstancial y no existe ninguna relación entre ambos acontecimientos.

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Los nombres de estos fenómenos meteorológicos se establecen con anticipación mediante procedimientos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) . Para la cuenca atlántica, las listas siguen un orden alfabético, alternan nombres masculinos y femeninos y vuelven a utilizarse cada seis años.

Por ese motivo, la denominación Dolly ya estaba prevista para la cuarta tormenta tropical de la temporada y no fue elegida como consecuencia de la muerte de la artista.

La temporada comenzó con Arthur , tormenta tropical que tocó tierra sobre la costa estadounidense del Golfo de México en junio. Luego apareció Bertha , que provocó precipitaciones en Luisiana y Texas durante julio.

A comienzos de agosto se formó Cristobal , aunque el sistema permaneció activo durante poco tiempo y se disipó rápidamente sobre el Atlántico.

Ahora, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) sigue la evolución de un nuevo sistema meteorológico ubicado frente a las costas de África, que podría fortalecerse durante los próximos días.

Los especialistas del organismo, con sede en Miami, señalaron este miércoles por la mañana que las condiciones resultaban parcialmente favorables para que el área de tormentas eléctricas situada al sur de las islas de Cabo Verde evolucione hasta convertirse en una depresión tropical durante la próxima semana.

Para recibir oficialmente el nombre Dolly, el fenómeno deberá continuar intensificándose y alcanzar vientos máximos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora (39 mph).

Qué se espera para la temporada de huracanes

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) proyectó una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio, principalmente como consecuencia de la presencia del fenómeno El Niño.

Según sus previsiones, podrían registrarse entre ocho y 14 tormentas con nombre. De ese total, entre tres y seis alcanzarían la categoría de huracán, mientras que entre uno y tres fenómenos podrían convertirse en huracanes mayores, es decir, de categoría 3 o superior.

El seguimiento del sistema que podría transformarse en Dolly será clave durante los próximos días para determinar si finalmente reúne las condiciones necesarias para convertirse en la cuarta tormenta tropical con nombre de la temporada.

Cómo se eligen los nombres de las tormentas

El NHC y otros organismos meteorológicos utilizan nombres propios para facilitar la comunicación de alertas y advertencias a la población, además de evitar confusiones cuando existen varios sistemas activos simultáneamente.

La OMM establece que las denominaciones deben ser breves, fáciles de pronunciar y familiares para las poblaciones de las regiones en las que serán utilizadas.

Las listas se revisan periódicamente y determinados nombres pueden ser retirados por cuestiones de sensibilidad. Esto sucede principalmente cuando una tormenta provoca una cantidad elevada de víctimas o genera daños de gran magnitud.

Uno de los antecedentes más recientes fue Melissa, nombre que se retiró después de la temporada 2025. Ese sistema alcanzó la categoría 5 y provocó una fuerte devastación en distintos puntos del Caribe.

De esta manera, Dolly ya formaba parte del listado establecido para la actual temporada del Atlántico, por lo que su eventual utilización tras la muerte de Dolly Parton responde exclusivamente a una coincidencia.