El Consejo de la Magistratura aprobó un presupuesto de $2,8 billones para el Poder Judicial Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









El Plenario del organismo aprobó por unanimidad el anteproyecto, que contempla erogaciones por $2.841.911 millones para el próximo ejercicio. Horacio Rosatti encabezó la reunión en la que se analizó la composición de los fondos destinados a la Justicia nacional.

El Consejo de la Magistratura aprobó el presupuesto para el Poder Judicial 2027.

El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó este miércoles por unanimidad el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027 para el Poder Judicial por más de $2,8 billones.

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Encabezados por el presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti, los miembros del organismo que selecciona y controla a los jueces se reunieron esta mañana para analizar la composición y los montos de las erogaciones correspondientes al Poder Judicial de la Nación.

El presupuesto aprobado para el Poder Judicial El 6 de agosto pasado la Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura de la Nación había aprobado , por unanimidad, la composición y el monto de las erogaciones del Anteproyecto de Presupuesto 2027 del Poder Judicial de la Nación, que asciende a $2.841.911.406.537.

El Plenario del Consejo de la Magistratura fue encabezado por Horacio Rosatti, juez de la Corte Suprema de la Nación. “Nos convoca una responsabilidad grande que es poner a consideración y votación el anteproyecto del presupuesto del Poder Judicial" para el 2027 –dijo el representante del Ejecutivo, el viceministro de Justicia Santiago Viola, titular de la comisión de Administración Financiera del Consejo-, agregó: "Fue largamente tratado en la comisión que tengo el honor de presidir y agradezco el trabajo del administrador del consejo, del personal de la comisión y de los consejeros”.

Tras afirmar que “los recursos públicos son escasos y es algo que todos debemos tener en mente”, Viola destacó que “el presupuesto engloba todas las necesidades del año que viene, para el fortalecimiento institucional y la modernización de la justicia que es un paso importante para tener una justicia más ágil, transparente, eficiente y sobre todo cercana a la gente”.

Viola agradeció la “voluntad” para “tener esto en tiempo y forma porque tener un presupuesto aprobado nos va a dar previsibilidad y orden y nos va a ayudar a que funcione mejor la justicia y a reforzar la autonomía”. Del Plenario participaron, además de Rosatti y Viola, los jueces Alejandra Provítola, Alberto Lugones, Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero; los senadores Eduardo Vischi, Luis Juez (zoom), Mariano Recalde (zoom), los diputados Alvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley (zoom) y Rodolfo Tailhade (zoom). También los abogados Alberto Maques, Fernanda Vázquez y César Grau (zoom); y los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit (zoom). Estuvieron ausentes la abogada Jimena de la Torre y la senadora Anabel Fernández Sagasti.