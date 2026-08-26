Pity Álvarez vuelve a juicio por el crimen de Cristian Díazs: qué reclamará la nueva defensa

El cantante cambió de abogados y deberán reanudar el proceso. Solicitaron nuevos estudios para establecer el estado actual del acusado.

El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz , ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano , se reanudará este miércoles con una serie de planteos de la nueva defensa del cantante.

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La audiencia se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Capital Federal , donde los flamantes abogados del músico buscarán que se declare la nulidad del debate y solicitarán que el caso pase a resolverse mediante un juicio por jurados populares .

Los abogados Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro argumentarán que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no posee actualmente las condiciones psíquicas y cognitivas necesarias para enfrentar un juicio oral . Por ese motivo, reclamarán que el proceso quede suspendido hasta que el músico sea sometido a una nueva evaluación médica.

La defensa tomó como antecedente la resolución adoptada en 2023 , cuando el proceso quedó suspendido después de que el Cuerpo Médico Forense determinara que Álvarez presentaba un "deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y depresivo grave".

A partir de ese diagnóstico, Baños solicitó que se realicen de manera urgente nuevos estudios para establecer el estado actual del acusado. Entre las medidas requeridas figuran una resonancia magnética cerebral y una evaluación cognitiva exhaustiva .

Los nuevos defensores sostendrán que no corresponde continuar con el debate hasta determinar si Pity Álvarez se encuentra en condiciones de comprender el proceso judicial y ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

El crimen de Cristian Díaz por el que juzgan a Pity Álvarez

El hecho que llevó al cantante a juicio ocurrió en 2018, cuando mantuvo una discusión con Cristian Maximiliano Díaz en el complejo habitacional de Villa Lugano. Durante el enfrentamiento, Álvarez le efectuó cuatro disparos.

Después del crimen, el músico arrojó el arma utilizada a una alcantarilla y se trasladó hasta un boliche ubicado en Ramos Mejía.

Horas más tarde, Pity Álvarez se presentó ante las autoridades y reconoció públicamente haber matado a Díaz. "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo", declaró entonces.

La reanudación del juicio quedará ahora atravesada por los planteos de Baños y Queijeiro, que buscarán invalidar el proceso y conseguir una nueva evaluación sobre la capacidad de Álvarez para afrontar el debate oral.