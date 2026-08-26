Monotributo ARCA: qué notificación llega por la recategorización de oficio y cómo reclamar + Agregar ámbito en









El organismo empezó a informar cambios automáticos de categoría tras detectar diferencias entre la facturación declarada y otros movimientos registrados.

Si te llega el aviso de una rectaegorización por parte de ARCA, todavía tenés una manera de reclamar. Magnific

El plazo para realizar la recategorización semestral del monotributo terminó el pasado 5 de agosto. Después de esa fecha, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a revisar la situación de los contribuyentes y a enviar avisos cuando encuentra diferencias en la información disponible.

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En algunos casos, el organismo puede determinar directamente una nueva categoría y comunicarla mediante una recategorización de oficio. De todas formas, quienes consideren que el cambio no corresponde tienen un período determinado para presentar documentación y cuestionar la decisión antes de que quede firme.

ARCA puede modificar tu categoría si detecta inconsistencias en la información otorgada. Pexels La información que usa ARCA para cambiarte de categoría ARCA puede modificar de oficio la situación de un monotributista cuando detecta que los datos registrados no coinciden con los parámetros correspondientes a la categoría declarada. Uno de los elementos utilizados para efectuar estos controles es la información que aportan las plataformas de pago. El organismo compara esos movimientos con los ingresos que aparecen en la facturación del contribuyente.

Si encuentra diferencias que considera incompatibles con la categoría en la que está inscripta la persona, puede avanzar con una recategorización automática y notificar cuál será la nueva situación dentro del Régimen Simplificado. La comunicación enviada por ARCA informa al contribuyente sobre el cambio determinado y el período a partir del cual comenzará a tener efecto.

Si la medida queda firme, desde el mes correspondiente la persona deberá abonar la cuota mensual de la nueva categoría, que puede implicar un importe mayor al que venía pagando. Además, si no se cuestiona la decisión dentro del plazo habilitado, el contribuyente deberá permanecer en esa situación hasta la próxima instancia de recategorización, prevista para fines de enero y comienzos de febrero de 2027.

Una vez que te llega el aviso, tenés que actuar rápido. Pexels Cómo apelar a la decisión del organismo Quienes consideren que ARCA usó información incorrecta o que la nueva categoría no corresponde pueden presentar un recurso para manifestar su disconformidad en un plazo de 15 días hábiles desde que se recibe la notificación. Para iniciar el trámite se debe: Ingresar a la página de ARCA con clave fiscal

con clave fiscal Acceder al servicio “Presentaciones Digitales”

Buscar la opción “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”

Presentar el reclamo dentro del plazo establecido

Incorporar la documentación necesaria para justificar por qué el cambio no corresponde El contribuyente va a tener que respaldar su posición con elementos que permitan explicar las diferencias detectadas por el organismo, especialmente cuando existan movimientos en plataformas de pago que no coincidan directamente con los ingresos facturados. Si pasan los 15 días hábiles sin que se presente el recurso, la recategorización determinada por ARCA se aplica automáticamente desde el período informado.

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