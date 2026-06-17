La Universidad de Buenos Aires se mantiene entre las 100 mejores del mundo y lidera en América Latina

La institución quedó en el puesto 84 del QS World University Rankings 2027 y volvió a ser la única latinoamericana dentro del top 100. Desde la casa de estudios advirtieron por el impacto del desfinanciamiento en los indicadores científicos.

La UBA quedó en el puesto 84 del QS World University Rankings 2027 y volvió a liderar entre las instituciones de América Latina.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ubicarse entre las 100 mejores universidades del mundo y se consolidó como la institución de educación superior mejor posicionada de América Latina, según la edición 2027 del QS World University Rankings .

En el relevamiento internacional, la UBA quedó en el puesto 84 , la misma posición que había alcanzado en la medición anterior. Además, fue la única universidad argentina y latinoamericana en ingresar al grupo de excelencia global, dentro de una evaluación que incluyó a 8.808 instituciones de 106 países .

El ranking, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds , volvió a destacar el desempeño de la universidad pública argentina en dos indicadores clave. La UBA se ubicó en el puesto 34 a nivel global en Reputación Académica y en el puesto 24 en Resultados de Empleabilidad , lo que la colocó entre las 50 mejores instituciones del mundo en ambas dimensiones.

Desde la universidad remarcaron que esos datos reflejan tanto el reconocimiento internacional a su actividad académica y científica como la inserción profesional de sus graduados en el mercado laboral y en espacios de liderazgo.

Pese al buen posicionamiento general, la UBA advirtió por un descenso en el indicador de Redes Internacionales de Investigación , que mide las publicaciones científicas realizadas en colaboración con instituciones de otros países. Para la casa de estudios, ese retroceso está vinculado con las consecuencias del desfinanciamiento sobre el sistema universitario y científico.

“El resultado de este ranking muestra que continuamos estando entre las mejores universidades de la región y del mundo, y que el esfuerzo de docentes, nodocentes e investigadores no es en vano. Aunque también da cuenta de cómo el desfinanciamiento de los últimos años tiene consecuencias directas en el sistema universitario argentino”, sostuvo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

En esa línea, Gelpi aseguró que el reconocimiento “llena de orgullo” a la universidad y redobla su compromiso con la sociedad argentina, a la que definió como consciente del valor de la educación pública, las universidades y sus profesionales.

Qué dijo QS sobre la situación de la universidad pública

El vicepresidente senior de QS, Ben Sowter, señaló que la última edición del ranking volvió a mostrar las fortalezas de Argentina en capacidad de enseñanza y atractivo para estudiantes internacionales. Sin embargo, advirtió que los indicadores ligados a la investigación, como las citas académicas y las redes internacionales, se mantienen por debajo de los estándares globales.

Sowter también vinculó esos resultados con el contexto de presión que atraviesa el sistema universitario público argentino. En ese sentido, mencionó las movilizaciones nacionales contra los recortes presupuestarios y las preocupaciones por el financiamiento, los salarios y la capacidad de investigación.

Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, afirmó que los resultados muestran “la importancia de cuidar y fortalecer lo que funciona” y reclamó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad de Buenos Aires lidera el ranking nacional

A nivel local, la UBA volvió a quedar como la universidad mejor clasificada de la Argentina. Según el informe, lidera seis de los nueve indicadores que componen la metodología de QS: Reputación Académica, Reputación entre Empleadores, Resultados de Empleabilidad, Redes Internacionales de Investigación, Sostenibilidad y Profesores Internacionales.

Captura de pantalla 2026-06-17 a la(s) 19.24.09

En la comparación con otras instituciones argentinas, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) aparece en el rango 474, mientras que la Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina (UCA) figuran en el rango 530. Más atrás se ubican la Universidad de Palermo (UP), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad de Belgrano (UB) y la Universidad Torcuato Di Tella, entre otras.